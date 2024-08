Parlem del temps

Val la pena parlar de l’espectacle de la setmana? El millor que podem fer pel bé de la nostra salut mental és parlar del temps i allunyar-nos de tot el que soni a debat, opinió o tertúlia política, si volem mantenir a les persones que apreciem tal com està el pati en flames. Suposo que dec ser un d’aquests de tants, tocats pel desencant, que ja no volen escoltar més arguments perquè fent un símil amb allò que va dir Groucho Marx: «Porto tota la vida intentant entendre els arguments dels altres i al final he acabat perdent els meus».

En pocs dies hem assistit, mèrit d’uns i altres perquè aquí no se’n salva ni el Tato, a la pèrdua de confiança i la degradació de les nostres pròpies institucions, als carrers allunyats d’aquelles mobilitzacions de centenars de milers de persones, a la substitució d’un jovent que a Urquinaona va lluitar per un altre que al Parlament ha claudicat, al descrèdit de la policia catalana per unes més que lamentables actuacions, i a cap assumpció de responsabilitats polítiques per part d’una generació de dirigents que han fracassat, però no es volen apartar amb un mínim de dignitat.

No ens volem acabar de creure que tothom actua primer pel partit i si de cas després pel país, malgrat l’existència de les hemeroteques per demostrar que les promeses han estat oblidades, per no dir robades o girades com un mitjó. Les proves de la pèrdua de principis d’uns és el que porta a la frustració i la pèrdua de confiança dels altres; després del que hem vist aquesta setmana, a l’independentisme li costa creure amb una classe política que es comença a fer més pesada i desagradable que un cocido madrileño en ple mes d’agost; al final ja no saps si són més carallots els espanyols emprenyats perquè es creuen a un partit català que diu que tindrem nou concert econòmic, o els catalans que es creuen a un partit del govern espanyol que ens diu que tindrem les claus de la caixa.

Si analitzem objectivament i amb el cor fred tot aquest circ, arribarem a la conclusió que val més parlar del temps, perquè insultar-nos per les xarxes socials no ens farà millors i mentre aquest país s’esbatussa pels sous i les cadiretes, el poder polític espanyol ja té la Presidència de la Generalitat. Espanya torna a guanyar i el president Sánchez és un geni, el progressisme estatal està més indignat amb les maniobres del MHP Puigdemont que amb les manipulacions del poder judicial, i l’independentisme està perdent els objectius comuns, però encara més greu... la batalla. La setmana s’ha acabat i els salvapatries de la tribu ja poden marxar tranquils cap a Menorca o Formentera a parlar del temps, encara que algun dia l’independentisme haurà d’entendre que hi ha molta diferència entre oblidar o no voler recordar.