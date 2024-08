A punt per veure una de les millors pluges d’estels

El Parc Astronòmic del Montsec, considerat el millor indret de Catalunya per observar el cel nocturn i gaudir de la llum de les estrelles, preveu enguany una de les millors pluges de Perseids, també coneguts com les llàgrimes de Sant Llorenç, dels últims anys. Segons els experts de l’Astronòmic, el pic de màxima intensitat s’espera la nit del 12 al 13 d’agost, quan es calcula que es podrien veure entre 50 i 100 meteors per hora. Però la d’avui també pot ser propícia per a l’observació del fenomen. Els Perseids són una pluja de meteors que es produeix durant l’estiu. I la més coneguda.