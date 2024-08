Vulcans a la Terra

La vulcana T’Pol i l’humà Trip s’enamoren a la sèrie Voyager, d’Star Trek. Els vulcans són una espècie que regeix la seva existència per la lògica. S’apareen cada set anys prèvia arribada del pon farr, procés que produeix un desequilibri neuroquímic cerebral que pot derivar en obsessió i bogeria, i que, a més, treu la gana de menjar i interromp el son i la meditació diària. Això contrasta amb els costums dels humans, que s’acoblen sempre que poden. I, deixem-ho aquí. A aquesta estranya parella, amb molts condicionants en contra, la fletxa de Cupido els travessa el cor, però queda oberta la gran esquerda entre formes d’entendre la vida molt diferents.

No surt a la sèrie, però te’ls pots imaginar discutint prioritats. Ni idea de com solventarien la necessitat de fer la declaració de la renda o compartir una estona íntima encara que no sigui pon farr. En allò que molt possiblement és posarien d’acord és en posposar el lleure si hi ha una avaria en els reactors de la nau interestelar que deixés en suspens la seva missió d’explorar mons desconeguts i arribar allà on no hi ha estat mai ningú o en lluitar fins el darrer alè per defensar-se dels Borg. La conversa que T’Pol i Trip no van tenir té a veure amb el fet que T’Pol ha aconseguit mitjançant una formació estricta eliminar els sentiments. No sent por, ira o vergonya. Però tampoc alegria o tendresa. En el fons es tracta d’una situació cruel, perquè enamorar-se o compartir junts la felicitat implicaria que T’Pol deixés de ser qui és. De la mateixa forma que Trip no seria el mateix com a vulcanià. O canvien o no hi ha relació possible. En les relacions humanes molt sovint es produeix una deriva inversa. Les persones que van compartir un projecte vital construït sobre un munt de condicions, moltes de les quals impliquen analitzar i sentir de formes similars, acaben canviant i distanciant-se galàxies senceres i practicant sexe cada set mesos prèvia arribada d’una bona intoxicació etílica o d’altra mena. Una manca de sexe que pot derivar en obsessió i bogeria. Malgrat tot, acostumen a ajornar les hostilitats fins que la descendència està criada. S’acaben comportant ben bé com si un fos humà i l’altre vulcanià, cada cop més entestats en fer prevaler les diferències, allò que els separa més que no pas tot allò que els uneix com a preludi d’una guerra d’extermini vista com la conseqüència lògica del final del camí o el resultat de la rancúnia acumulada durant el procés.