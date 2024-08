Dominador abans dels tres grans

Avui fa 53 anys el tennista més dominador del circuit masculí abans de la tirania que han exercit durant gairebé dues dècades Roger Federer, Rafa Nadal i Novak Djokovic en el circuit. D’ascendència grega, Pete Sampras va créixer a Califòrnia i va ser durant 286 setmanes, cinc anys i mig no consecutius, número 1 del món. El seu joc es basava en el servei, que no era el més fort, però sí el més efectiu, i la volea. Jugador de pista ràpida i ciment, el seu gran forat va ser no guanyar mai Roland Garros, en una superfície, la terra, a la qual li costava adaptar-se. La seva gran rivalitat va ser amb Andre Agassi i també en va tenir una d’important amb l’australià Patrick Rafter. Al seu palmarès hi ha 14 títols del Gran Eslam, amb set triomfs a Wimbledon, cinc a l’US Open i dos a Austràlia. A més, va aconseguir cinc màsters i dues Copes Davis. El 2001, quan va ser eliminat per Federer a l’All England Club, va començar una nova era.