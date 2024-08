La felicitat de la corredora de fons Kinzang Lhamo

Kinzang Lhamo és la primera atleta del Bhutan a córrer una marató olímpica. La va acabar amb 2:52:59, 1:32:04 més tard que la guanyadora Sifan Hassan. Des de l’inici se la va veure a la darrera posició, al seu ritme. Va entrar última, a la posició 80 de les 91 que havien sortit, després de fer en solitari els 42,195 metres. El Bhutan és un país en què el benestar dels seus ciutadans no es mesura a partir del PIB. Ells calculen l’ïndex Nacional de Felicitat Bruta (FNB). Mesuren el benestar i la felicitat dels seus ciutadans a partir de 33 indicadors en 9 paràmetres. I és que no cal una medalla per explicar la felicitat del corredor de fons.