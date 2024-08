José Andrés: la inspiració

L’1 d’Abril d’aquest any, un convoi de World Central Kitchen va ser bombardejat a Gaza. Resultat, set morts d’aquesta ONG que només suma i sempre ajuda quan hi ha crisis humanitàries prenguin la forma que prenguin. Terratrèmols, guerres, sequera o qualsevol altra forma que requereixi un plat per poder-se alimentar porta immediatament l’organització fundada pel xef José Andrés a peu de territori amb els seus fogons encesos sense parar per assistir els més desvalguts.

Són crisis, sempre severes, però la gran catàstrofe és que no n’aprenem. Aquest dimecres, la mateixa tragèdia. La CEO de WCK, Erin Gore, un altre cop havent de lamentar una pèrdua humana d’un company seu. Aquesta vegada ha estat el Nadi Salem Awad Salout el mort a Gaza.

Sembla mentida que en un món on amb un click a un ratolí o amb un telèfon siguem capaços de fer anar una persona a fer d’astronauta a l’espai exterior, els extraterrestres siguem nosaltres al nostre planeta per permetre aquestes bestieses que passen al costat de casa.

Aquestes notícies em frapen de veritat.

Al contrari, les d’ahir i d’abans d’ahir em deixen ben expectant i amb un somriure. Semblava Tom i Jerry. Primer vaig pensar que el President Puigdemont s’hauria refugiat en alguna ambaixada o en algun consulat. Ara que escric, sembla que ha anat a menjar moules et frites, un dels plats nacionals belgues. Musclos amb patates fregides. Closca dura per fora amb interior tendre, acompanyats de patates fregides, cada cop més populars i que cada cop costen més de trobar ben fetes.

De la mar, el musclo. De la terra, la patata. Mar i muntanya. Magnífica combinació. Un exemple d’aquests assumptes de primer món que ens tenen ocupats mentre ens estan anestessiant.

El que queda clar és la sort que tenim en aquest país de poder tenir la gastronomia que tenim. Amb tota la seva riquesa i varietat però sobretot, amb els mínims de seguretat física per poder sortir a menjar a fora. No estem a la banda que molts països pateixen sentint-se amenaçats per qualsevol petit matís. He compartit feina amb persones d’El Salvador i d’algun país asiàtic i africà que et feien posar els pèls de punta quan et detallaven problemes de màfies, de bandes o d’extorsions.

Després venen els matisos de casa nostra. Detalls que no ens agraden perquè estan relacionats amb l’incivisme i amb una problemàtica cada cop més estesa com és la inseguretat ciutadana.

Tinc varis companys de gremi de vàries poblacions preocupats per escenes que constantment pertorben la seva bona feina i que provoquen intranquilitat en els seus clients. Alguns, inclús reben les conseqüències directes perquè els seus fidels descarten anar-hi per la incomoditat que els genera l’entorn, no el seu restuarant preferit, sovint als centres de les ciutats.

Soc molt fan d’analitzar el per què de les coses, sobretot a la restauració. Aquí no passa res que no hagi passat més enllà o abans.

França la tenim a tocar, aquest dies amb els Jocs Olímpics està més present que mai, però tota la seva grandeur va quedar pel terra quan van haver-hi els problemes amb els seus banlieus, aquells barris que de cop es van revoltar i que tants problemes els van generar. Aquí ja està arribant.

Cal actuar amb serenitat i constància però també evitant caure en el bonisme.

Que per bo i brillant ja tenim el José Andrés, exemple i far d’integració i ajuda sense que li prenguin el pèl.

No sé quin coi de premi o reconeixement tenim a aquest país, però és urgent reconéixir-li la feina que fa i mirar de veure si així es pot utilitzar de guia i de font d’inspiració, que bona falta ens fa.