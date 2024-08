Les maratons de Soler i Kipchoge

No ho fem prou bé quan ens fixem només en els rècords, les marques, les medalles, els diplomes i tot el que ens fa l’efecte que és l’èxit en l’esport. Perquè ens perdem un munt d’experiències d’una importància vital.

L’atleta de l’Avinent Manresa Meritxell Soler va acabar en la posició 25a en el seu debut en una marató olímpica. És un resultat extraordinari, encara que un qualsevol altre lloc més enrere no hagués desmerescut l’enorme valor de la seva carrera atlètica.

Soler té les carreres universitàries de biologia i odontologia i exerceix d’odontòloga en una clínica de Sant Joan de Vilatorrada. Vol dir que compagina l’atletisme d’elit amb la feina i la família. El pas a la marató li va suposar passar a córrer fins a 185 km en les setmanes de més volum.

Eliud Kipchoge té 39 anys. Havia guanyat les maratons de Rio el 2016 i de Tòquio el 2021. A París, volia fer el que ningú ha aconseguit mai, ni Abebe Bikila, guanyar-ne tres. No va poder. A partir del km 30, va haver-se de posar a caminar pel dolor que tenia al maluc i a les lumbars. Llavors, el públic que se’n va adonar es va posar a caminar darrere seu, animant-lo i victorejant-lo. També els maratonians que l’avançaven «em deien coses boniques». Kipchoge no havia abandonat mai una cursa. «L’atletisme no depèn tant de les cames com del cor i la ment», havia dit. Però dissabte ho va haver de fer. Es va aturar, va esperar que el superés el darrer dels seus rivals, es va treure les sabatilles, les va regalar al públic i va pujar al vehicle que tanca la cursa.

És clar que fem mal fet de finxar-nos en els rècords i les medalles i prou perquè ens perdem el sentit i el valor inherent a l’esport.