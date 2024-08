El dònut d’Illa i altres reposteries

Els clàssics són per recuperar-los i citar-los de tant en tant, i no té perquè ser diferent si es tracta de fer autocites d’autoclàsics. Per això, avui que és el dia oportú, em remetré a mi mateix per afimar una vegada més que: des del punt de vista polític i administratiu, Catalunya és un dònut traçat per les quatre capitals de província, i nosaltres en som el forat, amb Manresa com a centre neuràlgic del cràter. Manresa: cor i forat de Catalunya, i no dic capital del forat perquè això seria ser capital d’alguna cosa intercomarcal, i què més voldríem. I avui és el dia oportú perquè, una vegada més, les comarques del que és la Catalunya central articulada entorn de Manresa no tindran cap veí assegut a la taula del Govern de la Generalitat. A llarg dels 47 anys que fa de la restauració de la Generalitat aquesta ha estat la norma. Amb excepcions, sí, i per ser justos qui més s’ha saltat la norma ha estat ERC: fins ahir mateix, la santpedorenca Laura Vilagrà ha ocupat una posició molt destacada a la plaça de Sant Jaume. Però vistos tots els governs en conjunt s’aprecia clarament que, malgrat la lleugeríssima correcció introduïda per la timidíssima aparició de les vegueries, l’estructura provincial continua sent la que organitza la major part del poder a Catalunya, i de la plasmació territorial del poder se’n deriva el planter d’on surten els dirigents polítics.

Això només pot ser corregit si aquesta xarxa es va buidant en benefici de les vegueries, però la realitat no convida a alimentar gaires esperances. De moment, aquí ho tenim: un altre dònut a la taula rodona del Consell Executiu. Això sí: a més de l’encomiable tarannà conciliador que està sent la seva marca de fàbrica, Salvador Illa ens ha regalat dos discursos seguits al Parlament i a Palau parlant obertament de Catalunya com a nació i íntegrament en català. Ni rastre de Bajo Llobregat. Si més no, tenim dònut però ens estalviem el bunyol.