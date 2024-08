Un Govern amb molta feina aquí

Ahir va prendre possessió el nou Govern de la Generalitat, integrat per un nucli dur amb fidels del PSC i incorporacions -Miquel Sàmper, Francesc Xavier Vila, Ramon Espadaler- que volen projectar la idea que és un equip propera a molts sectors del país. El tarannà d’Illa des de que va començar la campanya ha estat escrupulosament conciliador precisament perquè el seu missatge de fons és que el PSC és el partit de la reconciliació, i aquest tarannà s’ha concretat ara en uns discursos que han buscat la proximitat no només amb ERC i Comuns, de qui depèn, sinó també amb Junts. Illa sembla decidit a fer l’impossible per evitar que el seu govern es vegi arrossegat a la confrontació. No li ha importat, però, que, un altre cop, no hi hagi ningú de tot el territori que va des de Montserrat fins al Cadí. Caldrà veure si els grans temes que aquestes comarques necessiten resoldre -el tren, la C-55, l’empobriment de Manresa i la recuperació del seu barri antic i el de Berga...- troben interlocutors receptius que compensin aquesta absència. La superconsellera a qui més caldrà recórrer, Sílvia Paneque, ha fet tota la seva carrera a Girona (sempre ben representada) i li hem de suposar un coneixement molt baix del que cou dolorosament a la Catalunya central. Moltes urgències estaran a les seves mans, i caldrà garantir que les tingui ben presents.