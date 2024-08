La petjada que deixem

De banyar-se en un entorn natural en solitud a fer-ho rodejat de desenes de persones més. Així explicava a aquest diari l’anoienc Toni García l’evolució dels darrers anys de la riera de Merlès, un dels espais naturals protegits que més pateix els efectes de la massificació. «Quan era petit, hi anava cada estiu amb la família i pràcticament estàvem sols, ara això seria impossible», comentava a aquest diari el banyista que ha vist com, en qüestió d’unes dècades, la riera s’ha omplert de visitants i, malauradament, «també de llaunes, burilles i restes a la vora del riu».

El contrast d’escenaris que aporta el seu testimoni ajuda a entendre un procés de massificació del medi natural que no només afecta la riera de Merlès, sinó que s’estén per altres punts emblemàtics com la Pica d’Estats, el Pedraforca, Sant Jeroni, entre molts altres espais naturals. Una sobrefreqüentació que ha portat a establir mesures per regular-ne l’accés i dispositius de vigilància per evitar la degradació de l’entorn. Són molts els municipis que s’han vist obligats a redactar ordenances reguladores per sancionar actituds que haurien de ser de sentit comú, com ara la prohibició d’aparcar en els camins particulars per on transita maquinària agrícola, de fer foc quan el risc d’incendi està disparat o de llençar la brossa enmig del bosc.

En reflexionar sobre el tema, he recordat una pancarta singular que duia un dels pagesos durant les mobilitzacions del sector que van tenir lloc el mes de maig i que deia en lletres grans i majúscules: «El món rural no és el jardí de les grans ciutats». La frase no pot ser més descriptiva sobre la relació entre l’oci i el medi natural. La possibilitat d’agafar el cotxe i desplaçar-nos lliurement pel territori ens ha brindat la possibilitat de descobrir racons increïbles i de gaudir dels efectes positius de fer activitats al medi natural, lluny dels sorolls i les presses de les ciutats. El problema, però, apareix quan en gaudim en detriment de la conservació de la vida que resideix en aquests entorns.

Més que un problema de mala educació i incivisme, que també existeix, hi ha un problema de desconeixement sobre l’impacte que genera la nostra petjada -i la de mil persones més- a l’ecosistema dels entorns naturals. Un exemple il·lustratiu és que a la riera de Merlès està prohibit saltar a l’aigua per garantir la cria de les larves de les nàiades, unes petxines de riu en perill d’extinció. Cuidar la vida petita que no es veu és responsabilitat de tots.