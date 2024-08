Vitalitat cultural?

La cultura és un concepte prou ampli on hi pot haver qualsevol creació humana, però habitualment ens referim a les arts plàstiques, la literatura, l’arquitectura, el folklore, el teatre, etc. Curiosament, estem en un moment històric en què l’alfabetització i l’accés a la cultura és pràcticament universal, si bé costa que els mitjans de comunicació i l’administració pública hi apostin amb força, i sense reserves.

Daniel Giralt-Miracle, un dels crítics d’art i gestors culturals més coneguts i influents de casa nostra, a banda de professor universitari, director de museus i comissari de nombroses grans exposicions, escriu el següent al seu volum de memòries, titulat Guspires de memòria. Una vida dedicada a l’art, eds. 62, referint-se a la capital catalana: «Barcelona (...) traspua una mena de resistència i, potser, d’indiferència que acaba per xuclar la vitalitat d’un projecte. Ha passat en biennals de cultura, festivals de fotografia i congressos d’arquitectura. Últimament, no s’hi ha donat cap esdeveniment semblant. És un problema global o local? (...) Considero que la mentalitat d’Europa és ara retrògrada. Europa és vella i continua envellint cada dia més, i no sap com renovar-se. Barcelona, per la seva part, viu un moment d’estancament i, amb sort, de reflexió sobre com s’ha de fer la ciutat i dinamitzar la cultura. La joventut està vivint moltes vicissituds: laborals, d’habitatge, econòmiques, d’un desconcert general respecte a la societat que els ha tocat viure. No hi ha pautes, però no només per als joves. Els polítics i els economistes també semblen anar a les palpentes».

Aquest llarg paràgraf em serveix per corroborar una visió que tinc des de fa temps: la nostra decadència cultural com a societat madura, especialment al Primer Món, del qual formem part. S’endevina una «segona caiguda de l’imperi romà», per dir-ho d’alguna manera. Avui només es potencia i té entrada arreu, el lleure banal i el debat superficial i molt teòric de preocupacions que estan fora del nostre abast, com poden ser la sostenibilitat o el fet migratori, per exemple. I, sobretot, l’esport de masses, entès com a espectacle i útil per al control polític, tal com veiem aquests dies amb els Jocs Olímpics de París on el nacionalisme d’estat està a l’ordre del dia, en primera línia.

En aquests àmbits, els diners (públics i privats) hi arriben amb fluïdesa, a la cultura només les misèries. No vull dir pas que la cultura s’hagi de mantenir regada amb diners públics. De cap manera! Ha d’interessar i s’ha de promocionar per ella mateixa. Però, atès que l’Estat –en majúscules– és omnipresent arreu i xucla recursos econòmics de tothom, convé que l’acosti als ciutadans, en un sentit ampli i transversal. I que l’ensenyament no s’oblidi del conreu intel·lectual de les humanitats. O és que no interessa que la gent tingui sensibilitat cultural?

Realment, sense ella, no som res...