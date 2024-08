Una cleptocràcia

Aquests dies que les relacions financeres entre l’Estat i la Generalitat estan a tots els titulars, han coincidit amb una lectura meva d’estiu: «La Chechenia de Kadírov. El régimen de Putin en el Cáucaso» de Marta Ter Ferrer; experta en el món eslau que va presentar fa poc el llibre a Manresa. La meva curiositat s’ha centrat en esbrinar com un país arrasat en dues cruels guerres per l’exèrcit ocupant rus, està convertint-se en la punta de llança del règim de Putin al Caucas. I això ho fa amb una política faraònica de reconstrucció urbana i de modernització de base clientelar a imitació dels Emirats àrabs.

Txetxènia és un poble del nord del Caucas amb unes tradicions comunitàries molt arrelades basades en els clans familiars i el respecte als vells, orgullós de la seva llibertat. S’islamitzà tard, a mitjans del segle XVIII, en la branca sunnita i sufí. I l’Imperi Tsarista es dedicà al segle XIX a sotmetre’l per les armes. Tant és així, que amb la Revolució soviètica hi hagué assajos d’independència, avortats i compensats amb la creació d’una República autònoma al si de l’URSS. La fidelitat al règim, no devia estar clara per Stalin que aprofità la invasió nazi per deportar en massa tota la població al centre d’Àsia, juntament amb altres pobles com el tàtar. El retorn fou progressiu a partir de finals dels 50 i la fi de l’estalinisme. Amb la caiguda de l’URSS, Txetxènia es declarà república independent i laica (1992). La repressió russa en la primera guerra (1994) fou brutal (uns 60.000 civils morts i 350.000 desplaçats). Llavors s’infiltraren en la guerrilla membres gihadistes de fe salafista i obediència wahhabita, que propugnaven un estat islàmic del Càucas; i amb suport de les monarquies del Golf van incrementar el pes ortodox contra el sufisme; i això feu dividir els clans txetxens. L’ús de la violència terrorista va provocar que el nou cap de govern, Putin, encapçalés la segona guerra. El muftí dels sufís Ajmar Kadírov, contrari als wahhabites infiltrats, passà a col·laborar amb Putin. Aquest va aprofitar l’ocasió per txetxenitzar el conflicte i establí un protectorat, delegant el poder a un aliat de confiança. I quan aquest fou assassinat, el succeí el seu fill Ramzan.

Aquesta opció tingué i té un preu. Ramzan Kadírov ha bastit un règim totalitari basat en el culte a la personalitat i el sufisme, intentant actuar de líder islàmic regional. A canvi de la fidelitat, el govern txetxè rep els diners dels pressupostos de la Federació i alhora li permet a Kadírov crear una xarxa d’economia informal alimentada per la corrupció i l’extorsió. Moscou fa cada any transferències als diferents territoris de la Federació, teòricament en funció de la població, el desenvolupament i les necessitats especials. Aquesta multiplicitat de factors fan que, com passa a Espanya, la capital reparteixi al seu gust els recursos. En el cas txetxè es calcula que el 80% del pressupost ve de partides estatals. A les transferències reconegudes s’hi ha d’afegir ajudes a programes socials, habitatge per a veterans, per a discapacitats, etc. Al 2022, Kadírov va admetre haver rebut 3.000 milions d’euros. D’aquests, segons diverses fonts, Kadírov se’n queda una tercera part per a ell. No endebades, Txetxènia encapçala la llista de corrupció en 85 regions russes. A part de la transferència, Putin va traspassar la gestió dels pous de gas i petroli al govern txetxè que també hi suca.

Per completar la trama, Rajman va crear la Fundació Ajmat Kadírov, presidida per la seva mare. Des de la Fundació controla les principals empreses privades del país: constructores, immobiliàries, alimentació, farmàcia, banca, centres esportius...Els recursos de la Fundació provenen de la desviació de fons estatals, però també de l’extorsió sobre el salari dels funcionaris, aconsellats de cedir el 10% del sou, o dels treballadors d’empresa (un 30%). Qualsevol permís d’obertura de negoci o qualsevol accés a una plaça de funcionari, ha de passar per la guixeta de la corrupció que empesta des dels baixos nivells de l’estructura de l’estat fins al capdamunt.

Tota la trama permet a Kadírov una vida regalada, amb palaus de luxe on els wàters estan recoberts d’or i on s’organitzen esdeveniments amb presència de patums internacionals: Hillary Swank, Armando Maradona, Mike Tysons o la mateixa Fura dels Baus, que cobren milionades per ser-hi. Mentrestant, un terç de la població viu sota el llindar de la pobresa amb ingressos mitjans d’una família nombrosa de 200€ mes. Un terç de treballadors reben un salari de 200 €, mentre a Moscou només són el 3%. El 70% de jubilats treballen en l’economia submergida per subsistir. Amb tot, els russos acusen els caucàsics d’aprofitats i subsidiats. I de raó no els en falta, perquè com en d’altres latituds més properes, l’economia de Txetxènia no s’aguantaria sense el sac que hi aboca Moscou. Però el problema és que el sac és foradat i bona part dels recursos van a parar a les butxaques de les elits dominants, familiars, amics i saludats dels Kadírov. Una autèntica cleptocràcia, un govern de lladres.