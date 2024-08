El Don Simon fa massa mal a Manresa

La presència persistent a la plaça de Sant Domènec de Manresa d’una desena de bevedors amb actituds agressives que generen malestar i deterioren la imatge del sector és conseqüència de fenòmens molt complexos que van des de la cultura de l’alcohol fins a la injustícia social passant per la desigualtat i els problemes d’exclusió. Per complicar-ho més, l’Ajuntament té poques eines legals per incidir-hi des de l’òptica de la seguretat ciutadana, entre altres coses perquè un país civilitzat no envia de cap a la presó persones que, en realitat, no estan fent res tan greu. Però alhora que tot això és així, és igualment cert que una desena de persones estan fent a Manresa un mal molt visible i, sobretot, desproporcionat. Massa mal per tan poca gent.

Aquesta és una ciutat amb problemes. Un 68% dels residents creu que la situació de Manresa ha empitjorat els darrers anys, mentre que, al conjunt de la província, els que pensen que la seva ciutat ha empitjorat són un 37%. La diferència és alarmant. Una gran part de la boira de negativitat que plana sobre Manresa es deu a percepcions generades pel declivi econòmic, la degradació del Centre Històric i l’arribada en molt poc temps d’una gran quantitat d’immigració molt pobra. Amb aquest rerafons, una simple batussa entre joves genera una gran irritació pública, i la imatge reiterada d’uns borratxos barallant-se o insultant un vianant al bell mig del centre genera un boca-orella demolidor que afecta la moral col·lectiva, perjudica el comerç, anima la xenofòbia, deslegitima les institucions democràtiques, que semblen incapaces de resoldre nimietats, alimenta l’ultradreta i estigmatitza una plaça que és la porta d’entrada d’un barri que necessita molta ajuda. Tan poca gent no pot fer tan mal amb tan poca cosa i a la vista de tothom. És desproporcionat, absurd, insostenible. L’Ajuntament hi ha de fer molt més, i la Generalitat hi hauria d’ajudar.