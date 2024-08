Fan falta cares noves

El retorn de Puigdemont a Catalunya durant unes hores, almenys públicament perquè de forma privada no sabem si van ser uns dies, no és una victòria de l’independentisme. Pot insuflar ànims, esperança i fer trempar a alguns una estona, però res més. El llenguatge, les formes i una certa grandiloqüència amb la qual ens movem els catalans amb la voluntat d’intentar diferenciar-nos de la resta del món ens fan dir i pensar coses que no s’ajusten exactament a la realitat. Som així de xulos.

Un exemple. Catalunya i els catalans celebrem una derrota, la de l’11 de setembre del 1714, i a més a més fanfarronegem que l’endemà tothom va anar a treballar com si no hagués passat res. I sí que va passar. Eps, i que m’està bé celebrar l’11 de setembre, així anem recordant almenys un cop l’any per què som on som.

Al que anàvem, però. El retorn de Puigdemont no és una victòria de l’independentisme com tampoc no ho ha sigut el retorn de Marta Rovira ni la llei d’amnistia. Es va lluitar, es va intentar, no es va poder, es va perdre, ens ha tocat tornar a patir i hi ha hagut una repressió brutal que hi ha qui encara pateix, ens llepem les ferides i sant tornem-hi. Vindria a ser una derrota com la del 1714.

A aquestes alçades una victòria ja només pot ser la independència. No hi ha terme mig. Entre la derrota i la victòria tan sols hi ha el mentrestant de sempre. El mèrit d’haver arribat a aquesta situació és dels mateixos independentistes. Uns i altres. Aquests que es diuen de tot a les xarxes i que reparteixen carnets de bons independentistes i que titllen de botiflers i traïdors a la resta sense ser conscients que la suposada independència no arribarà sense els uns, sense els altres i els de més enllà. O sigui que fan falta cares i lideratges nous, i deixar-se estar, també, de vells tics convergents que confonen el país amb el partit. Vaig acabant. Res del que està passant a Catalunya aquests dies no s’entendria sense el resultat de les eleccions del 23J. O sigui, sense Sánchez. Finalment. El PP -i veus carrinclones com la d’Alfonso Guerra- tornen a dir allò que Espanya es trenca, lema que haurien de canviar perquè està molt gastat i que fa pensar que potser no estem tan malament, com deia aquell. Per cert, PP i possiblement Ciutadans, són els que més han fet créixer el moviment independentista els darrers anys. Tant o més que alguns independentistes rondinaires a qui res els hi està bé.