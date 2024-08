Gimcana per agafar el bus, a Manresa

Agafar el bus urbà de Manresa al barri de la Sagrada Família s’ha convertit en una mena de gimcana per als usuaris a causa de les obres que hi ha en alguns dels seus carrers. Els busos passen per carrers on no és habitual veure’l i les parades canvien de lloc. Una de les parades provisionals és a Francesc Macià, enmig d’una solana espectacular. Els usuaris es refugien sota els arbres que hi ha una mica més enllà i quan veuen el bus tothom surt a empaitar-lo.