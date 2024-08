Guggenheim, icona del nou Bilbao

Amb els companys Francesc Gasol i Ramon Sariol, vam visitar recentment el monumental Museu Guggenheim de Bilbao, al barri d’Abando, obra de l’arquitecte nord-americà Frank Gehry, d’origen canadenc, especialitzat en transformar espais industrials en equipaments culturals. Si bé amb Volant suau, la institució remarca també la funció d’entreteniment del museu. El primer Guggenheim és del 1959 al Central Park de Nova York, de l’arquitecte Frank Lloyd Wright, patrocinat pel magnat Solomon Guggenheim; el 1969, la seva neboda Peggy, va cedir la col·lecció d’art a la residència, per inaugurar el museu del Gran Canal de Venècia; el 1990, Gehry fa el primer treball europeu al Museu del Disseny Vitra, a Weil-am-Rhein; el 1993 va projectar el Museu d’Art Modern Frederick Weisman a la Universitat de Minnesota (EUA); el 2000 va dissenyar un complex centre de conferències, habitatges i oficines a Berlín. El 2003 va fer la sala Concert Hall per a Walt Disney, una nova icona de Los Angeles. Està dissenyant el darrer Guggenheim a Abu Dhabi, que s’ha d’inaugurar el 2025. Abans el 1993, va iniciar la construcció del Guggenheim bilbaí, inaugurat el 1997. S’hi veuen espais molt amples, l’aprofitament de la llum natural i la fusió de la física amb l’art.

D’estil deconstruccionisme, concepte de Jacques Derrida, assenyala Gasol, en el sentit de fer l’esborrany a mà alçada d’un edifici que sortirà tort: les parets rectes representen l’esborrany d’un edifici més simètric, però amb la sensació de començar a esquerdar-se i estar a punt de caure. El continent és l’edifici, la principal atracció turística, que fa l’efecte imant sobre la ciutat. El museu crida molt l’atenció, amb un important impacte visual. El principal material de construcció és el titani i l’aplicació informàtica fou fonamental. Fora, amb un estanc i una passarel·la, l’arquitecte ret homenatge a la importància de la ria de Bilbao per als seus ciutadans. L’aigua polvoritzada de l’exterior ajuda a passar més bé la calor, mentre es poden contemplar una vuitena d’obres d’art, d’entre les quals remarquem Puppy, un gos cobert de flors, de Jeff Koons, i l’Aranya, escultura en què una mare cosidora protegeix la filla de les infidelitats del marit. Integra el Pont de la Salve des d’on els mariners cantaven a la Verge de Begoña. Richard Serra, mor el març passat, és un escultor nord-americà de pare mallorquí, que permet interactuar amb l’obra laberíntica, en què el ferro és l’element principal que recorda explícitament el passat industrial de la ciutat. La seva obra mestra «La matèria del temps» està formada per set grans escultures, a la Sala del Peix, oficialment ArcelorMittal, dins d’un edifici que ocupa el lloc on hi havia hagut les antigues drassanes.

El museu té la col·lecció permanent d’art contemporani i s’hi fan exposicions temporals, en disposar de magatzem propi. Vam observar-hi obres del Pop Art i de col·lecció. Sariol remarca el reciclatge de revistes, la forma comuna de dissenyar-ne les portades, la serigrafia impresa i les arts gràfiques amb les mateixes imatges. Andy Wharhol n’és el màxim exponent. Dins la cultura del consumisme, present als EUA des dels anys 50 del segle passat, els artistes són crítics amb una societat que permet votar als ciutadans, però de manera embrutida pels efectes dels bombardejos constants que la població pateix amb múltiples imatges d’escenes de la vida quotidiana barrejades amb un excés d’informació impossible de racionalitzar. Remarcar també la tendència d’aïllar els colors bàsics, per separar-los de l’obra de l’art, amb artistes com Sol Lewitt; els britànics Gilbert & George destaquen en l’art conceptual i el body art; i sobretot l’obra Ambrosia d’Antoni Tàpies, del 1989.