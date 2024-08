Manresa insisteix enel formigó

El paviment conegut com de formigó blindat ( peces de granit en un suport de ciment), utilitzat ja abans de la guerra, va fer la seva reaparició estel·lar a Manresa el 2009, al llavors anomenat carrer Alfons XII. Era el primer cop que, en aquesta època nostra, s’utilitzava per reformar i millorar un carrer important i transitat. I el resultat va ser una protesta popular unànime: és un suport irregular que fa incòmode caminar-hi, és insegur per a les persones grans i tot el que hi roda per sobre fa molt soroll. Sort que a l’ara anomenat Passeig de la República hi ha una part del sòl que està enllosat, i la gent pot passar per les lloses i esquivar el granit. Però no a tot arreu és així. En altres zones del Centre Històric on s’ha utilitzat no hi ha més remei que passar per la part bonyeguda. L’Ajuntament va triar aquest paviment perquè té tradició històrica i, sobretot, perquè és molt resistent i gairebé no necessita manteniment. Són raons plausibles. Però si no s’hi camina bé i genera rebuig, no és bona idea. L’Ajuntament no ho ha entès així i es disposa a posar-ne més, ara al carrer Santa Maria, al·legant que ara és una versió millorada. Té sentit que es vulgui donar uniformitat a la zona, però el mal ve d’arrel: quan es va veure que la gent es queixava, s’havia d’haver fet cop de timó. Però l’urbanisme municipal no escolta. És un problema ben conegut.