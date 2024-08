Us sembla poc?

Que nosaltres tenim capacitat per entrar i per sortir, per desafiar un estat repressor i que no ens rendim deia el president Puigdemont sa i estalvi des de Waterloo. Només veient la roda de premsa protagonitzada per l’ara ja exconseller Elena i el comissari en cap dels mossos, Eduard Sallent, n’hi havia prou per copsar la magnitud de la tragèdia. Quin paperot! No van poder detenir el president Puigdemont perquè havia tingut una «actitud impròpia». Surrealista. Suposo que la bona, d’actitud, era ficar-se a la gola del llop i deixar-se detenir com un xaiet. El president de l’1 d’octubre emmanillat i conduït en un furgó cap a Madrid. La foto que fa gairebé set anys que somia l’inefable Llarena. Que per fi s’ha donat per la pell. Que per fi ha entès qui mana a Espanya i que s’han acabat les aventures i les «ensoñaciones separatistas». I és que el president Puigdemont els hi va esguerrar el seu, de momentum. Illa investit i el 130 emmanillat. Elena posant punt i final a la seva etapa de conseller entregant el cap en safata de l’enemic número 1 de l’estat a Llarena, i Illa amb les claus de totes les portes, portetes, armaris, armariets i calaixos i calaixets de la Generalitat. Dia complet. Diuen que el dimarts abans van veure Llarena sopant a Puigcerdà. Me l’imagino assaborint la mel del triomf embolcallat d’alguns entusiastes que diuen que el van aplaudir. Dijous no sé pas si va poder dinar. A hores d’ara encara li deu costar d’empassar alguna cosa. Perquè efectivament la jugada del president Puigdemont va ser audaç, imaginativa, valenta i arriscada i li va sortir rodona. Dijous 8 d’agost em vaig llevar trista; de fet, em va costar de dormir. No acabava d’entendre que gairebé set anys de resistència i de plantar cara des de l’exili poguessin acabar amb el No surrender «cautivo y desarmado». Vaig anar cap a la Ciutadella a fer d’«extra» – en paraules d’Elena- amb el cor encongit. Cap dels «extres» que érem al Passeig Lluís Companys les teníem totes. Vam aplaudir amb força quan va pujar a l’escenari, vam cridar ben fort president!, i vam anar seguint les instruccions de megafonia que ens deien que féssim un passadís perquè pogués passar el president Puigdemont i la seva comitiva per arribar fins al Parlament. Al cap de pocs minuts, dubtes i confusió. Ulls com taronges, incrèduls que, enmig d’aquella munió de gent i amb un fotimer de mossos per tot arreu, el president hagués pogut escapolir-se. Més tard va venir el gas pebre. Estossecs, llàgrimes als ulls i ganes de vomitar. A nosaltres ens va tocar poc, però hi va haver gent que va rebre de valent. I no, senyors Elena i Sallent, no érem una multitud violenta ni amb mirades d’odi. Érem una multitud que fèiem costat a un president que vam votar i que l’estat - amb la complicitat d’ERC- ens va fotre. Així de clar. I que ara, un jutge patriòtic volia engarjolar, passant-se per l’arc de triomf (mai tan ben dit!) l’aplicació d’una llei d’amnistia votada pel congrés dels diputats en un -suposadament- estat de dret. I el que encara és més greu, amb l’ajut inestimable del nostre govern, no com a extra, sinó com un dels artistes principals. Doncs ni els uns ni els altres us n’heu sortit. I jo que ho celebro.