I ara que tenim conselleria, què fem amb l’esport?

Finalment, ha arribat a Catalunya una conselleria d’Esports. Mai cap govern de la Generalitat havia fet el pas endavant de donar l’entitat que es mereix una activitat tan transversal com és l’esport. La pràctica esportiva no és només sinònim de competició, d’alt rendiment. Ho és també de cohesió social, d’integració, de salut. La introducció de l’activitat física als centres d’atenció primària del país, en forma de caminades o marxes nòrdiques, ha comportat una millora per a milers i milers d’usuaris que redueixen el consum de fàrmacs i incrementen el nivell de benestar. L’esport, lamentablement, no ha estat prou reconegut políticament. França i altres països que ens van a l’avançada han tingut clar que ha de tenir un ministeri específic, amb unes polítiques i uns objectius ben definits. A govern d’Espanya, quan recentment l’esport l’han vinculat a Cultura, ha estat surrealista que al capdavant hi hagués una persona que no tenia recança en declarar-se un analfabet en el tema. A Catalunya, en forma jurídica de Secretaria General, ha estat una muntanya russa. Darrerament, depenia de Presidència, al capdavant de la qual hi havia una persona que creia en el poder transformador de l’esport, però políticament no passava d’un segon rang.

Que finalment tinguem una conselleria d’Esports és important, però no voldrà dir res especial, si no se la dota de més contingut i més pressupost. Que al capdavant hi hagin col·locat un exesportista professional no deixa de ser una declaració de bones intencions que caldrà concretar en un pla executiu de cara els pròxims anys. El nou govern ens diu que tirarà endavant un pla de barris. Aquí l’esport també hi hauria de jugar el seu paper. Molts municipis necessitem que urgentment hi hagi un procés de transformació de barris. En la seva definició caldrà que hi hagi tècnics que tinguin una mirada molt oberta i, que a part d’urbanisme, entenguin de polítiques socials i, per descomptat, en esports. A moltes ciutats, i Manresa, per començar, ens hem quedat curts, molt curts, de pavellons i equipaments esportius. Hi ha poques coses tan integradores com l’esport. La realitat social d’un país es visualitza clarament a través de la pràctica esportiva. Un bon dia, el món va veure que molts dels jugadors internacionals francesos de futbol o de bàsquet eren negres, com passa a molts barris perifèrics de les seves grans ciutats. Juguen, s’abracen, riuen, pateixen o ploren amb els que porten vuit cognoms francesos. Una aproximació a la llibertat, igualtat i fraternitat que proclama la seva república.

Catalunya és un país on l’esport és també cultura i escola de valors. Els centres excursionistes, molts amb més d’un segle d’història, en són un gran exemple. El nostre país és ple d’entitats que tenen la capacitat d’unificar sota un mateix paraigua el lleure, la salut, la competició i la cohesió social. Si volem apostar per una societat sana i integradora, l’esport ha d’aixecar el vol. La declaració d’intencions en forma de conselleria està molt bé, però en quatre anys de mandat s’han de poder palpar els resultats. El pes de les comarques centrals a les noves conselleries ha quedat reduït a zero. Mal senyal. Ben aviat veurem com es nomenen directors generals i secretaris generals. Una oportunitat per fer una picada d’ullet a aquests territoris que són un clar referent en moltes disciplines esportives.