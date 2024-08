L’Alternativa ja és qüestió de decibels

El govern de l’Ajuntament de Manresa està plenament decidit a que la Festa Major Alternativa, organitzada per grups de joves i alternatius de la ciutat, es mantingui al seu escenari habitual, la plaça Puigmercadal. Ho ho ha explicat amb la màxima fermesa l’alcalde, Marc Aloy, en una entrevista amb aquest diari. És una posició lògica: l’Alternativa és una part molt important de la Festa Major de Manresa, encara que no en formi part del programa, i el fet que estigui situada a tocar de la plaça de Sant Domènec, la plaça Major i la Plana, amb les quals forma un circuït, és indissociable del seu èxit. Tot i que les activitats que s’han portat a la plaça de la Música han estat molt reeixides, la FMA en un altre lloc seria una altra cosa. Mantenir la FMA és d’interès de la ciutat. Tanmateix, tot això quedarà en res si les mesures per reduir el soroll no són realment eficaces i els veïns farts de tenir l’estrèpit just a sota de casa decideixen legítimament i amb una part de raó anar als tribunals com han anunciat. El discurs en favor de la festa popular no serà útil davant d’un tribunal, i encara menys útils seran els arguments dels qui es manifestaran contra els incompliments d’aquest Ajuntament en defensa de la festa, una manifestació paradoxal contra el seu principal aliat. L’únic que valdrà serà el control efectiu dels decibels. Ja cal que se n’assegurin.