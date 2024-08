Contra la Manresa lletja, coses maques

Ara mateix, els manresans de tota la vida no acostumen a gastar gaires elogis quan parlen de la seva ciutat, malhumorats com estan per la lletjor persistent de les zones degradades i pel canvi de paisatges comercials i humans. En canvi, l’humor els canvia quan es refereixen a l’entorn de la ciutat, que ha estat la gran descoberta dels darrers anys. Uns quants factors hi han influït de forma decisiva: la mida de la zona urbana, l’existència d’un ampli entorn agrícola, el fet que el riu no ha estat desnaturalitzat, i que els darrers governs, recollint el concepte d’Anella Verda encunyat cap al 2009, han anat fent intervencions que han fet caminables de forma còmoda i agradable paratges que eren poc accessibles. I tot això ha anat coincidint amb un interès creixent dels ciutadans per sortir a passejar fora de la ciutat, amb un punt d’inflexió clar durant la covid. El pati del darrere és ara, clarament, un punt fort de la ciutat, i un dels més valorats pels ciutadans. Per a l’Ajuntament, és un món de possibilitats. Petites inversions poden suposar-hi grans millores. En tenim un exemple en la passarel·la que s’acaba de muntar entre el Pont Vell i la Renfe. Permet baixar pel Passeig del Riu i, en comptes de tornar per on has vingut, travessar el Pont Vell i tornar cap a la Reforma sense que t’atropellin, gaudint d’una magnífica vista de la Seu i del riu als teus peus. El Pont Vell no és ara un camí sense sortida, sinó part d’un itinerari que li dona valor i el converteix en una talaia de pas. És una obra senzilla que fa una feina útil i crea vistes que mostren una cara esplèndida de Manresa, que és la cara que els manresans necessiten veure de tant en tant per recordar que, malgrat tots els malgrats, Manresa ni és tota lletja ni és un cas perdut. Per exigir no cal exagerar. I l’Ajuntament que s’apunti el truc: les grans obres poden estar bé i ser molt necessàries, però Manresa necessita també coses que siguin, simplement, maques.