Nuclis antics, barris vells

Per norma general, quan fem de turistes per ciutats grans, mitjanes o petites que volem descobrir, les nostres passes ens porten indefectiblement, gairebé per intuïció, cap als nuclis antics. D’una manera natural, automàtica, perquè suposem que allà en captarem l’essència, hi entendrem els orígens urbanístics, hi descobrirem els tresors arquitectònics més emblemàtics i, fins i tot, potser en captarem el cicle vital, si és que s’hi ha aconseguit preservar la població més arrelada. Tal raonament té una lògica. Es dona la circumstància, però, que els nuclis antics de les ciutats (així, generalitzant) han esdevingut espais antagònics. Mentre n’hi ha, de ciutats, que certament els llueixen amb un gran orgull com a atractiu amb potent poder de captació, d’altres lluiten per capgirar-ne una tendència depriment i per renovar-ne una imatge que fa venir més ganes d’escapar-se’n que no pas de perdre-s’hi i badar-hi. En alguns, realment, el més recomanable és sobretot no badar-hi gens. De fet, sovint utilitzem com a sinònims per referir-nos a aquests espais les denominacions nucli antic i barri vell. Cada cop més, però, semblen termes que emprenen camins divergents, fins i tot antagònics. O que, si més no, contribueixen a definir amb més concreció quin estat de salut presenten. Nucli antic ens remet a espais evocadors dibuixats per carrers i places embellits que poden despertar-nos admiració. Ben al contrari, barri vell ens activa la neurona de la decadència. I suposo que és d’una manera inconscient però cada cop més definida que utilitzem un o altre terme quan ens referim al nucli original d’una ciutat o d’una altra. Els nuclis antics (o barris vells) s’han convertit en grans cavalls de batalla de les ciutats (i alguns pobles), perquè cap a on es decantin pot marcar negativa o positivament tot el seu urbanisme. Dissabte explicàvem, per exemple, el tràfec que li està suposant a una de les nostres capitals: Berga. Un pla progressiu i perllongat en el temps que passa, d’entrada, per guanyar espai. Per enderrocar més que no pas per alçar. Tal com titulava el reportatge, són enderrocs per agafar aire. Aquest és el gran problema dels rovells d’ou de ciutats, que han acabat sent més barris vells que nuclis antics. La seva pròpia essència els ha acabat ofegant, comprimint, mentre les ciutats s’expandien cercant amplituds. Però no es poden deixar morir. Cal assistir-los, donar-los aire perquè no tan sols respirin, sinó que recuperin un batec que pot donar molta vida.