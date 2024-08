Camp de Treball de Coll de Jou

El fins ara primer Tinent d’Alcaldia d’Esparreguera (PSC) és ara alcalde accidental i, amb tota probabilitat, en serà el definitiu fins a final de mandat. Agafa el relleu d’Eduard Rivas, que deixa el càrrec perquè fitxa com a cap de Gabinet del nou Govern de la Generalitat. Tot un repte per a Jurado.

L’artista manresà Joaquim Falcó mostrarà una selecció d’obres dels últims vint anys de la seva trajectòria en una exposició que s’inaugurarà per la Festa Major al Cercle Artístic. La tria respon a la voluntat del pintor de mostrar els diferents estils i temes que ha tocat en les dues darreres dècades.

La iniciativa que s’ha dut a terme a Odèn ha tingut uns resultats excel·lents. D’una banda, per les descobertes que ha fet possible sobre la construcció de la carretera. De l’altra, per la bona experiència que els joves participants han posat de manifest.