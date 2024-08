La cara bona dels canvis al comerç

La transformació del comerç és un fenomen imparable, i en ciutats com Manresa, que havia tingut un teixit comercial extens i dens com poques altres ciutats perquè exercia una capitalitat comercial molt forta, és especialment visible. Ja no hi ha mercat per a una botiga a cada xamfrà, i això a Manresa es nota molt intensament -molt més que a ciutats que no eren tan comercials- i genera una certa desesperança en les persones que veuen com s’abaixen persianes que havien vist obertes tota la vida. La venda online i la facilitat per moure’s en són les principals responsables, i enfrontar-s’hi és molt complicat. Però no tot és dolent en aquest panorama de canvi. El fenomen de les botigues que obren set dies a la setmana i durant moltes hores està suposant un gran avantatge per a molts ciutadans. Que un dia com ahir, festiu i pont en el clímax de les vacances, es pogués trobar a Manresa -i a la majoria de municipis d’unes certes dimensions- una oferta àmplia que permet abastir-se d’una pila de coses, és un bé de Déu per a persones que treballen en horaris intempestius o per a qui té imprevistos. I aquesta oferta seria impossible sense els immigrants que estan disposats a posar als seus comerços totes les hores que calgui i més. El nou paisatge comercial i humà té elements positius, i també cal valorar-ho. n