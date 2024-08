Una gran postal creada amb més de cent mil flors

Cada dos anys, Brussel·les encarrega a un artista un disseny floral per decorar la seva Grand Place, un esdeveniment que genera milers de visitants. Enguany la creadora ha estat Océane Cornille, una especialista en art de carrer que ha concebut un homenatge a ‘l’art noveau’ el modernisme que tant bons exemples té a Brussel·les. Hi han treballat un centenar de persones que han utilitzat 105.000 flors, majoritàriament dàlies. Els belgues sostenen que és la manifestació d’art floral més gran del món. Si no ho és, no deu tenir gaires competidors al seu nivell.