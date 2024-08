Mariners perillosos buscant la caleta

Fins fa poc, llogar una embarcació era un caprici de rics que la gent normaleta ni es plantejava. Disposar durant tot un dia d’una barca per a sis persones valia de 600 euros en amunt i, a més, les més grossetes exigeixen una mínima titulació, encara que sigui una d’aquestes de pissarrí que es regalen a gent que no sap distingir entre la cadena de l’àncora i la del vàter. Tot plegat resultava dissuasori, però la cosa ha començat a canviar. I ràpid. Durant els darrers anys, moltíssima gent ha decidit que prefereix pagar una experiència intensa encara que sigui curta abans que pagar una activitat més llarga però anodina: millor compartir amb el cunyat els 600 euros del lloguer de la barca que passar un vulgar cap de setmana a Salou. La nova tendència ha estimulat l’oferta, que ha fet baixar una mica els preus, i el detonant final ha estat Instagram: és al·lucinant veure que hi ha grans masses humanes arribant fins on faci falta amb l’única motivació de fer la selfi que pujaran a la xarxa i que emularà aquelles altres fotos que els han servit de model a imitar. La caleta, la caleta: la barca a la caleta com a apoteosi del turisme aspiracional. Rics per un dia. I clar, com que no tenen ni la més mínima noció de què és el mar, el seu temps nàutic es dedica gairebé exclusivament a menjar ‘ganchitos’ i a fer cervesetes amb la musiqueta, perquè després del primer bany ja no saben què més fer, cosa que, d’altra banda, es pot dir també de molta gent que té barca de tota la vida, i més grossa. Evidentment, tenen tot el dret de llogar el que els permetin llogar, però el resultat és que tenim el mar ple de pilots maldestres que són un perill públic, que fondegen sense tenir present que a sota de la barca està ple de vida, i que s’instal·len al mig d’un ecosistema delicat i preciós com si haguessin muntat una ‘rulot’ al mig d’una piscina. Ja no hi ha res que no es pugui convertir en la terrassa d’un bar. No hi ha on amagar-se. I si no s’hi posa una mica de control algú prendrà mal. n