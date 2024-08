El nou Govern

Hi ha un codi no escrit en política que diu que els governs tenen cent dies de gràcia. El que va conformar Salvador Illa, no n’ha tingut ni un. És més abans de néixer, des del mateix dia de les eleccions, ja va ser durament criticat.

El fet és que és un govern compost per gent amb experiència en els seus camps, alguns en molt de prestigi. Una de les diferències entre el PSC i els altres partits catalans és que el president té molt més on triar. El PSC té gent a les institucions europees, té gent al govern de l’Estat, en té a les diputacions i també en té als grans ajuntaments del país, començant per Barcelona, si a més vols anar més enllà de l’organització tens molt per escollir. Salvador Illa no ha deixat passar l’oportunitat, i ha triat i remenat, fins a trobar aquells que més l’han convençut.

Quedaria molt pedant dir que és el govern dels millors, això ho podem deixar per Artur Mas i així ens va anar, però sí que és un bon govern amb sentiment i ànima socialdemòcrata amb algun toc d’humanisme cristià, catalanista convençut i federalista. Està pensat per unir i servir.

El govern, tot i la majoria d’investidura, és dèbil al Parlament i li caldrà arribar acords com amb més grups millor. Però no n’hi haurà prou, l’època que l’hi ha tocat no és fàcil, les moltíssimes energies gastades pel somni del no-res, els molts trens perduts en els últims deu anys, més les crisis continuades arreu del planeta han portat Catalunya a una situació delicada. El govern per si sol no podrà resoldre-ho tot, caldrà la col·laboració de tots, cadascú des del seu lloc. Sindicats, patronals, funcionaris, món associatiu, tot i defensat els seus interessos, tots hauran de remar amb força pel bé comú.

L’obligació del govern serà la de la mà estesa amb tothom començant per l’oposició. La bona oposició té l’obligació de fer bo el govern, cal remarcar allò que no es faci bé, però també proposar mesures alternatives, com també serà necessària la seva col·laboració en totes les operacions de país que puguin venir.

Abans de començar ja sabem que hi ha grups que no s’hi pot comptar, però d’altres, encara que es trobin amb posicions molt distants, caldrà anar-los a cercar per configurar amples majories que permetin a la societat sumar-se per tal d’abordar la transició ecològica per combatre el canvi climàtic de forma justa, per millorar la mobilitat o fer les infraestructures de l’aigua, per assegurar un treball digne i de qualitat, transformar l’educació i la sanitat per protegir uns serveis públics d’excel·lència, protegir els que menys tenen o assegurar uns barris segurs.

L’èxit o el fracàs del govern vindrà donat de com resolgui tots aquests reptes i de nous que en vindran, no serà fàcil, però amb coneixement, determinació, treball i rigor segur que serà possible. n