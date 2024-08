La qualitat democràtica es pressuposa a totes i cadascuna de les actuacions d’un govern democràtic. No cal, doncs, titular una conselleria amb aquesta expressió que sembla donar a entendre que anem justos de qualitat democràtica i que se li posen cognoms al Departament de Justícia potser per intentar que aquesta justícia sembli més real. La qualitat democràtica és un concepte que ens trasllada a aquell altre de ‘democràcia plena’ que es va fer famós durant el Procés (cal pronunciar ‘procés’ amb un deix d’enyorança dels dies en els quals el sentiment d’engany encara no havia penetrat a les nostres vides) per proclamar als quatre vents que Espanya és una democràcia plena i no un Estat (de dret?) on el rei pot fer el què vulgui per sobre de la llei, la cúpula judicial es passa la llei per l’entrecuix i la policia no s’inventa informes ni practica detencions arbitràries sempre al servei de la pàtria i el capital.

Més enllà de jocs de paraules de dubtós enginy, però, el que resulta rellevant és què entenem avui en dia per democràcia: els polítics que tan ben asseguts estan a la seva cadira et diran que la democràcia és l’equilibri entre drets i deures en una comunitat on tots els seus membres són ciutadans en igualtat de condicions. I que cada quatre anys, si no t’agrada qui t’ha tocat com a governant, el pots canviar exercint el teu dret a la festa de la democràcia. I bla, bla, bla. La història ens explica que els inventors de la democràcia la practicaven amb notables mancances: ni dones, ni estrangers ni esclaus tenien dret a participar-hi. Afortunadament, hem avançat. Espanya, amb totes les seves mancances, que ni són poques ni menors, no és Cuba ni Corea del Nord ni la Xina. Ni l’Iran. O la Rússia de Putin. Però d’aquí a viure en una democràcia plena encara hi ha un llarg tram del camí a fer. Cal preguntar-se si té gaire sentit parlar de democràcia si no la vinculem de manera indefectible a la convivència. I no sembla que un país amb alts índex de precarietat sigui un paradís de la convivència. Ni un país on dia sí, dia també, assistim a la degradació de la vida de milers d’individus. O un país on la policia persegueix un dels seus presidents -que no ha comès cap delicte- com si fos el Chapo Guzmán. La convivència comença considerant els ciutadans com a persones i no com a fitxes d’un tauler d’escacs burocràtic. La convivència i la democràcia es fan efectives treballant perquè tothom tingui una vida digna. n