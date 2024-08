Aturar els robatorisde coure

En els primers cinc mesos d’aquest any a la xarxa ferroviària de Catalunya s’han produït 52 robatoris de coure, que han suposat les corresponents anomalies en el servei. En el conjunt de l’any passat van ser 92. En la línia de Manresa de Renfe l’historial és remarcable: durant els darrers 14 anys hi ha hagut 119 casos de sostraccions denunciades, de les quals la majoria s’han registrat darrerament. En el tram que transcorre pel Bages n’hi ha hagut vint en tres anys. Tot això, sense comptar els casos que no s’arriben a conèixer.

Per a una línia tan problemàtica com la Renfe de Manresa, els robatoris només són una font més de problemes, entre moltes altres. Al Bages els trens arriben tard o no passen per causes que sovint ni s’arriben a saber, perquè els usuaris prenen paciència (què més poden fer?) i la vida continua. Però els robatoris de coure són, sovint, la causa d’alteracions serioses que van més enllà d’un o dos combois. A finals de l’any passat, un intent de robatori que va generar una descàrrega elèctrica en cadena va generar problemes durant setmanes. Adif, propietària de la infraestructura, està obligada a protegir les seves línies, i els Mossos a investigar amb més diligència. El coure no es pot vendre al top manta. És exigible que es talli el tràfic de metall robat. Hi ha en joc la vida quotidiana de milers de persones.