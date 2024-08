Els catalans tendim a admirar els holandesos i ens agrada pensar que Catalunya és els Països Baixos del Mediterrani –per tant, ells serien la Catalunya del Nord d’Europa–. Fins a quin punt, però, la visió que tenim de la mal anomenada Holanda es basa en mites? Una estada d’una setmana al país dels molins i els formatges m’ha permès comprovar que bona part dels tòpics sobre els Països Baixos són certs: els holandesos són emprenedors, treballadors, estalviadors, innovadors –l’arquitectura actual és especialment interessant– i, sobretot, pràctics.

També és real la imatge de tolerants que s’han guanyat en relació a les drogues toves, el sexe, la religió, l’eutanàsia o la immigració –Rotterdam, per exemple, té un alcalde d’origen marroquí–, però això no treu que hi hagi alhora tensions socials, violència política i mafiosa, i malestar ciutadà (com ho prova el fet que en les dues darreres eleccions hagin guanyat partits populistes o de dreta radical). A més, les institucions holandeses també tenen problemes (des dels escàndols de la monarquia i de la política fins a les dificultats per formar governs: l’últim ha necessitat 7 mesos de negociacions per poder arribar a néixer). I hi ha taques, igualment, en el passat dels Països Baixos, que varen tenir en les seves antigues colònies un comportament gens exemplar, i que en el seu moment varen protagonitzar la «bombolla» especulativa de la «tulipmania». Una terra, doncs, amb llums i ombres, com a tot arreu.

Coses que en podem imitar? El domini de llengües –tothom sap parlar anglès– o l’ús massiu de la bicicleta –és clar que és un país pla!–. Coses que, en canvi, no els canviaríem? El clima, la gastronomia o la diversitat paisatgística.

En tot cas, hi ha punts de contacte amb Catalunya, més enllà d’en Cruyff, l’orientació exportadora o la massificació turística d’Amsterdam i de Barcelona: ambdós països som petits en extensió i en població i no comptem amb gaire recursos naturals, però hem generat grans artistes, i a base d’esforç i creativitat hem aconseguit nivells notables de riquesa i benestar. En el cas dels Països Baixos (desens en el rànquing internacional de l’Índex de Desenvolupament Humà) cal recordar que treure’s de sobre la dominació espanyola els va permetre convertir-se en una potència mundial al segle XVII, i que un 20% del territori del país ha estat guanyat al mar. El mar i els rius i canals, precisament, han marcat profundament la història dels Països Baixos, com el Mediterrani i els nostres rius també han condicionat el desenvolupament i el caràcter de Catalunya.

Conclusió? Per a mi, els Països Baixos són la prova que, en el món actual, els països petits també hi poden tenir un lloc, i que es pot participar de la globalització sense renunciar a la llengua ni a la identitat.