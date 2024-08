Estiu (4) / XAVIER SERRANO

L’estiu és una tarda finita que es deixa eternitzar pel tedi i la pesantor de la suor que desfà les ganes de fer. La calor apaga alguns focs i en revifa uns altres. Frena el temps, ansiós i voraç. Dissol angoixes, pors i responsabilitats. A l’agost pots amagar el cap sota l’ala. Abaixar les persianes i esperar que passi. Sense retrets. Ni teus ni dels altres. Inviable viure així la resta d’estacions. Pertanyen al fred, a les fulles que cauen i que veiem quan ja són al terra, a una pressa imposada, sense senderi. Els detractors de la calor són els mateixos que els de la inactivitat. Els estius d’infantesa en són el màxim exponent. Lloc sagrat d’on continua brollant l’aliment de l’ànima adulta. On ets senties protegida, estimada. On el present era suficient. On algú es preocupava d’omplir la nevera, de preparar els àpats, la roba, de decidir per tu. Els pares eren joves, més que jo ara. La mare ho resolia tot i em curava les ferides mentre el pare em mirava. Ell sabia que desitjava volar, i que podia fer-ho. Falsa llibertat amb sabor de terra seca, camps rossejats, figues recollides de bon matí, aigua de la riera. La infantesa hauria de ser sempre així. Zona reservada a la intempèrie i als problemes absurds i irracionals del món dels grans.

Les engrunes d’aquells estius buits i lluminosos les reparteixo per casa. Cuques de llum, pistes d’un camí que voldria que continuessin despertant espurnes de desig als que m’envolten. Desig que arribi una altra tarda llarga, desig de ser abraçat, desig de riure, desig de trobar-se, desig de ballar, desig de cantar, desig d’aprendre, desig d’entendre, desig de saltar, de fer tombarelles, de fer un cim encara més alt. Aquests no són els meus estius, són els seus estius. I no sé com els recordaran. Però ara només és agost i el futur no significa res. Som al taller de confecció. I hi està permès jugar a fer patrons, a triar colors, teixits i formes.

Un helicòpter, un avió de passatgers i un ocell es creuen al cel a diferents alçades. Tot passa alhora i no ho saben. I de sobte, el petit demana: «Quants petons ens haurem fet des que vaig néixer?». «No ho sé», responc. Calcula els petons que ens fem de mitjana a diari i els multiplica pel nombre de dies i anys que porta viscuts. Fa l’operació mentalment i arrufa el nas, contrariat. «He viscut pocs dies. En anys semblen molts, però quan faig la multiplicació la xifra que em surt és baixa». I afegeix: «Veus per què serveixen les matemàtiques, mama?». M’ho diu perquè sap que no soc amant dels números. M’estimo més les paraules. Atrapen el significat i el temps i el fan infinit. Com l’estiu i la regalèssia.