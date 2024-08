Jesús: el pa de vida

Ja fa uns dies que, seguint el capítol 6 del seu evangeli, Joan tracta el tema de la comensalitat jueva i l’element essencial del pa posant en boca de Jesús diverses expressions que culminen amb el «... qui menja la meva carn i veu la meva sang ...» tot fent referència al pa i el vi, símbols universals i paraules que corprenen al seu auditori i també encara a molts de nosaltres.

Probablement, les primeres comunitats cristianes entengueren el sentit més pregon d’aquesta frase, però és cert que ha generat miríades d’escrits, reflexions i polèmiques al llarg de la història de l’església, tant d’orient com d’occident. A Joan no l’interessa tant la «història de la institució dels sagraments» com el seu sentit simbòlic i teològic: el Crist salvador actua ara a través del seu Esperit; Jesús no és pa, Jesús és el pa.

Així, les nostres eucaristies no són cap acte màgic, segueixen sent record de la mort i resurrecció del Crist, com a signe de la nostra identitat i al mateix temps «memòria de futur», o «tenir present» l’anunci o promesa de la nostra vida eterna. Sobretot a partir del Vaticà II, la renovació litúrgica ha sabut expressar-ho novament. Alguns encara recordem l’halo de misteri, solemnitat i silenci en el moment de la consagració: el celebrant, d’esquena al «públic», aixecava l’hòstia i el calze perquè tothom adorés. La comunió no tenia tanta importància.

Tornem al text evangèlic proclamat. La fe cristiana necessita aclarir el sentit dels punts foscos de l’eucaristia i ho fa amb Jesús com a referent essencial (...jo soc...); per això els diàlegs del text estan fondament arrelats en els gestos de Jesús, són una explicitació del sentit més profund dels signes, amb tota la càrrega catequètica clarament reflectida, i la base de la instrucció per il·luminar la fe de les comunitats de creients, del nostre estil de vida

Sentim-nos comunitat en plenitud arrelada amb la presència del Crist ressuscitat.