El que pot donar de sí un bròquil

Les coses es poden dir d’una forma senzilla i entenedora per a tothom, que és com parlem la majoria, o bé d’una manera barroca, carregosa i fins i tot incomprensible, per acabar expressant exactament el mateix. Un pot dir que quan té molt mal de cap es pren una aspirina, o pot dir que quan té una cefalea aguda s’administra per via oral un comprimit d’àcid acetilsalicílic. I sentir-se com un premi Nobel donant una classe magistral.

Des de fa ja un temps la forma d’expressar-se en la comunicació pública té més tirada cap al segon model. Estant mínimament atents al que escoltem als mitjans, o al que llegim, en trobarem exemples a cabassos. Com el d’aquell anunci que sento sovint a la ràdio local, l’anunci d’una empresa de treball temporal on diuen «donem una resposta ràpida a les teves necessitats laborals» com si hi hagués algú que quan busqués feina digués que té... «una necessitat laboral». I per fer-ho encara més rebuscat, ho rematen dient que la seva empresa té oficines «arreu del territori català», i ja no saps si estàs escoltant una falca publicitària o un comunicat de Protecció civil. Suposo que dir «a tot Catalunya» els deuria semblar massa fàcil.

Però el que em va moure a fer aquesta reflexió va ser una nota que vaig llegir a «L’apuntador» –la revista que edita l’Ajuntament i que em sembla més que digna– al seu número de juny. Feia referència a la «transició agroecològica», i deia això: «El Ple municipal va aprovar per àmplia majoria el Pla d’Acció per a la Transició Agroecològica de Manresa, un document estratègic amb mesures per caminar cap a un sistema alimentari més sostenible, inclusiu, resilient, segur i diversificat. El document inclou tres dimensions estratègiques: la producció agrària professional, la distribució i accés a l’alimentació, i la sensibilització, la governança i l’empoderament col·lectiu. El pla es va elaborar amb la participació de col·lectius i institucions públiques locals, comarcals i d’abast català». Això és exactament el que deia, que no és pas poc, i ho il·lustrava amb la foto d’un bròquil.

En un primer moment, després de llegir tota aquella declaració d’intencions tan aclaparadora, em va semblar que no els havia quedat cap objectiu per considerar. I em vaig quedar impressionat al saber que es tractava d’un «document estratègic», gairebé com si fos un pla militar. Però després vaig recordar que, ara, aquest adjectiu es fa servir per a qualsevol cosa, fins i tot per qualificar alguns festivals musicals (!). Tan sols vaig trobar a faltar que no fos un pla «transversal» ni «transformador» i que no hagués estat concebut «amb perspectiva de gènere». Per això penso, modestament, que caldria revisar-lo. En qualsevol cas em vaig quedar ben sorprès de veure tot el que podia donar de sí un bròquil.