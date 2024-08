Puigdemont rere Morenatti

Fa nou dies de l’aparició prevista (amb final imprevist) de Carles Puigdemont a sota l’Arc de Triomf barceloní. Sembla un fet de fa un mes o dos. L’última dels diputats i senadors autors de la rotllana és auto imputar-se com a encobridors del fugitiu de Llarena.

En aparèixer des del carrer Trafalgar de Barcelona fou circumdat per aquests càrrecs electes i mudats. El van dur com un fum volander fins a la tarima del seu nerviós i curt discurs. Emilio Morenatti, fotoperiodista d’Asociated Press, premi Pulitzer i corresponsal de guerra (va deixar una cama a Afganistan) era allà per recollir l’escena millor que cap altre informador. Artur Mas obria pas. Ell i Rull eren els únics aparentant calma. L’estorat diputat Vergés empentava com Clint Eastwood a «La línia del foc» en versió olotina. Antoni Castellà l’acompanyava al flanc frontal. Va xuclar tant protagonisme que alguns mitjans de Madrid el van confondre amb l’Albert Batet, el portaveu de Junts, que esperava instruccions a l’hemicicle. Borràs, Pujol (l’Eduard, no l’expresident) i el diputat sallentí Saldoni aportaven corpulència per crear una rotllana en moviment amb el protagonista i el seu esbojarrat advocat al nucli. A cada banda hi havia dues persones més. Amb gorra i vestit informal contrastaven força amb els encorbatats. Semblaven els dos mossos implicats (i ara investigats) fent de policies fora d’hores de treball. Apuntaven a agents al càrrec de la seguretat de Quim Torra que també passava per allà.

Puigdemont va fer una curta carrereta per arribar a la rampa d’accés a l’escenari. Anava precedit d’un únic home alt i decidit, també amb gorra. Al primer moment semblava un altre membre de la seguretat de l’aparegut. Però de seguit el vaig reconèixer per la seva forma de caminar. Al girar-se va mostrar la seva càmera fotogràfica i un teleobjectiu. Allà hi havia el gran Morenatti amb les seves eines habituals i una minicàmera de vídeo adossada. La foto de l’home del dia d’esquena amb el puny alçat és seva. Les preses frontals del grup arribant al Passeig Lluís Companys també. Es va poder colar únicament per la seva experiència, ningú li va facilitat el pas però ningú li va barrar. L’èpica o l’astracanada (segons qui ho valora) d’aquell acte no hagués estat ni una cosa ni l’altra sense treballs com el seu.

L’Emilio fa art i informació amb les seves preses. A fronts de guerra, a la covid, a les prèdiques per la sequera a l’ermita de la Verge dels Torrents, al pantà de La Baells ben buit o al volcà de La Palma en erupció.

Fa fotos que només veu ell. Com les de la vinguda a Barcelona de l’enemic número ú del Tribunal Suprem. Mentre les seves imatges feien la volta al mon l’escàpol del decenni ja era al jardí de Waterloo acariciant el seu gat.