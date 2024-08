El president del Govern Pedro Sánchez està impulsant un necessari pla per a la regeneració democràtica i algú podria pensar que aquest és un tema que depèn exclusivament d’ell o de la regulació pública. Però no és ben bé així. Una part substancial, en la frontera publicoprivada, depèn de la vigència o no, del fet professional, en especial de les professions regulades.

Què és el que tenim? Denúncies falses i protagonisme de jutges i fiscals; sales del Suprem que circulen per la dreta; el Ple del Constitucional... depèn del moment; a Madrid, periodistes sense títol, diaris i portades a sou, fake news i lawfare, difamacions a la carta, gairebé sempre en una mateixa direcció; biaixos, sempre els mateixos; sentències i judicis paral·lels als mitjans; obscures complicitats entre jutjats, mitjans i policies; clavegueres; negocis; vendre diaris, desacreditar i destruir, odi; que la veritat no ens espatlli una notícia; notorietats; realitats virtuals, bombolles, moltes bombolles; tots els polítics són corruptes, però cap jutge ni cap periodista ho és; impunitat dels mitjans, impunitat dels jutjats; Madrid; poder unipersonal del jutge elitista; ¿independència del poder judicial?; presumpció d’innocència mai, presumpció de culpabilitat, sempre; pena de telediari, rectificacions ridícules, danys i perjudicis; ressentiment, molt ressentiment, el gran bressol del feixisme... Per descomptat i sens dubte que Guy Debord a La societat espectacle, Pre-textos 1990, tenia raó: avui tot es configura com un gran teatre o espectacle.

¿Comunicar o treballar? Comunicar. ¿Reflexionar o només emocionar? Emocionar.

¿És possible la democràcia amb uns mitjans de comunicació desregulats i majoritàriament en mans de poders orientats a l’adoctrinament emocional, a l’espectacle groller, a la manipulació i al ressentiment? La catedràtica i filòsofa valenciana Adela Cortina es feia fa uns anys una pregunta molt pertinent: «Com és possible viure una ciutadania i ser protagonista de la vida pública quan els mitjans semblen voler controlar les eleccions dels ciutadans de manera que aquestes acabin sent heterònomes?».

Però, ¿qui fa això als jutjats i als mitjans? ¿Són professionals? Si ho són, ¿respecten els quatre principis professionals centenaris com l’autonomia, la no maleficència, la justícia i la beneficència? ¿Se’ls aplica la Lex Artis? La deontologia professional, ¿està tancada a l’armari? Els Codis Deontològics ¿s’escriuen amb tinta invisible? ¿Per a què serveix aleshores l’article 36 de la CE sobre els Col·legis Professionals?

És evident que els mitjans haurien d’intentar contribuir a generar i potenciar una opinió pública madura, reflexiva i responsable, perquè la clau de la polis i de la vida política democràtica és que els ciutadans puguem deliberar. I és evident que a Madrid això no passa més que excepcionalment. Però és evident també que massa actuacions, massa decisions i massa resolucions importants de les cúpules judicials són percebudes avui per una gran part de la ciutadania com exagerades o poc ponderades, com a reactives, fins i tot agressives, i massa sovint amb un aroma indefugible de prevaricació i parti pris ideològic. Com a conseqüència, un perillosíssim i progressiu eclipsi de la independència del Poder Judicial –¿democràtic?–, s’obre camí i es consolida cada dia que passa. Quan entre el segon, el tercer poder i el quart, es configuren alineacions tan clares, tan ostensibles i descarnades, tan reconegudes, la credibilitat s’esvaeix i lànguidament s’aprima fins a desaparèixer, fins a l’extinció d’allò més substancial i imprescindible que és la confiança.

¿És possible la democràcia sense un poder judicial i uns mitjans de comunicació democràtics i independents? Adela Cortina acabava dient: «Enfront de l’ethos burocràtic o del mínim legal, l’ethos professional, l’excel·lència». Però de nou, ¿són professionals els qui ho fan?

President, a més de tota la resta, si us plau posi les urnes, activi i modernitzi els Codis Deontològics, que per alguna cosa tenim l’Article 36 de la Constitució espanyola. Això ens podria ajudar.