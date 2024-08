Ulisses torna a casa

Tornar a casa els papes. Quina odissea. A ulls de la família, si tornes és perquè t’ha sortit malament allò de vendre la pell de l’os, i a ulls dels amics, mai no vas arribar a caçar-lo. Però tu, d’os, no en buscaves cap. Tu tornes amb mans buides, entre copets a l’esquena i copes de vi i, maleta en mà, et plantes davant de la porta. T’escures la gola i t’estrenys el nus de la corbata (el teu pare encara es pensa que exerceixes d’advocat) i indecís i xop de suor freda, truques al timbre. Ella, la mama, t’obre, és clar. I sense ni fer-te dos petons et diu que t’afanyis, que avui és dimecres i es dina a casa els avis. I tu, il·lús, que et pensaves que si t’absentaves les tradicions es perdrien, ets de cop conscient (i notes al pit un dolor punyent) de la quantitat de macarrons i croquetes que ja mai tastaràs. Perquè no, no has après a cuinar, però quedi clar, no és pas per falta de ganes sinó per falta de temps i diners: tu ets dels que posa sempre més pa que formatge.

Perdut en aquestes cavil·lacions et decideixes a fer el primer pas dins de casa, però sents que alguna cosa no va bé i murmures que què és aquesta olor. He comprat encens t’informen des de la cuina, diuen que ajuda a dissipar tensions. No disposat a comprovar-ho, fas via fins a l’habitació, la teva. Amb un cop sec la maleta (que devia ser d’alguna tieta, perquè quan la vas agafar abans de marxar no vas avisar) cau a terra i, després de fregar-te els palmells de les mans, fer un petit salt i deixar anar un esbufec digne de tenista, obres l’armari. La imatge és desoladora: la teva mare te n’ha aixecat fins a l’última camisa. Amb resignació i un punt d’incredulitat desfàs amb molta cura i agenollat davant del cabàs de la roba bruta, la maleta; perquè no, de rentadores tampoc no hi entens.

Feina feta, t’alces d’un bot i abans que arribi el teu germà (ben mirat no saps si arribarà perquè, et preguntes, encara viu a casa?) te’n vas de pet cap a la dutxa. Però oh, sorpresa! La mama ha tirat la teva tovallola. Et descol·loca: amb dos anys a l’atur i sense picar ni una sola pedra el retorn era qüestió de dies. Però suposes que hi ha gent que no sap perdre l’esperança. Avortes missió i vas cap al quarto. T’estires en un llit que et queda curt i, no saps si per apartar l’olor d’encens o per fer alguna cosa de profit, engegues la ràdio. Però quan Els Amics de les Arts et canten que tornar sempre és la millor part de l’aventura t’adones de com n’has arribat a ser de ruc per pensar, en algun moment, que aquesta frase sonava bé.