Contra la calor

Hi ha mil maneres de combatre la calor, però cap de tan curiosa i original com la de posar els llençols al congelador. Ho declarava un enquestat anònim, responent a la pregunta de la reportera de televisió: Com s’ho fa per dormir, amb la calor que fa? Res més pràctic i fàcil que refrescar els llençols deixant-los una hora al congelador. No he fet la prova. Entre altres raons perquè primer m’hauria de canviar la nevera i, sobretot, el congelador. Però m’ho anoto per quan convingui comprar-ne una de nova. I posats a fer, en triaré una que hi càpiga també el matalàs. Qui vulgui experimentar-ho que tingui present no excedir-se en el temps. Arribat al punt de congelació, un llençol congelat no hi ha qui el desplegui, si no és passant-hi una planxa ben calenta. I ja som on érem. Un altre enquestat diu que dormia amb un ventilador d’aspes a la tauleta, fins que un dia, de matinada, es va enganxar un dit volent-lo parar, i encara se’n ressent. Una noia sosté que no hi ha com dormir amb totes les finestres de la casa obertes, si no fos que l’endemà al matí es lleva amb la cara i el cos ben pessigats pels mosquits. N’hi ha un altre que va instal·lar mosquiteres, però amb el soroll del carrer no hi ha qui dormi, i si deixa l’aire condicionat engegat durant la nit quan li toqui pagar la factura s’haurà de vendre la nevera, els llençols, la planxa i el ventilador. Dutxar-se està bé, però al cap d’un moment tornes a suar, i si et ventes, mentre fas anar el ventall tampoc no t’adorms i t’engavanyes el canell. Entre tots els enquestats, un homenet somrient i resignat respon que, quan no pot dormir per la calor, es pren una cervesa ben freda mentre es mira una pel·lícula ben divertida, i entre bestiesa i bestiesa de vegades s’adorm i l’endemà es desperta tan fresc com la més fresca de les roses.