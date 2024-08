Captius i desdinerats

Algú creia que la llei d’amnistia seria el que posaria més nerviosos els salvadors de la pàtria, aquells que volen una Espanya uniforme, sense fissures ni diferències, més enllà de quatre aspectes folklòrics? Doncs no. El que realment fa saltar tots els fusibles i els posa histèrics és el finançament de Catalunya, com podrem comprovar aquesta tardor.

Des que es va anunciar l’acord entre el PSC i ERC sobre el finançament singular, es van començar a sentir les primeres crítiques per part d’alguns barons territorials del PSOE, però qui realment va fer sonar les sirenes d’alarma va ser el PP des del carrer Gènova de Madrid, la seu que es va reformar amb diner negre. La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, va aprofitar la festa de La Paloma d’aquest dijous per criticar el projecte de finançament català, assegurant que no s’aturaran davant dels independentistes fins a aconseguir la seva destrucció electoral total.

Núñez Feijóo té previst mobilitzar tots els presidents autonòmics del PP i els seus dirigents territorials per combatre el projecte de finançament singular per a Catalunya. Per a ells, això seria el pitjor que podria passar: que Catalunya deixés de ser la tercera comunitat en recaptar i la desena en rebre. Consideren que el sistema actual no és cap injustícia, sinó un exercici de solidaritat interterritorial. I argumenten que Madrid també exerceix aquesta solidaritat, però s’obliden que tenen les institucions que paguem entre tots i que les inversions de l’Estat acostumen a superar les previsions pressupostàries, mentre que a Catalunya es queden pel camí.

No en tenen prou amb la persecució judicial dels independentistes; també els volen veure desdinerats, sense recursos suficients per fer rutllar el país. I així, difícilment s’aconseguirà l’encaix de Catalunya a Espanya que el catalanisme polític ha intentat tantes vegades.