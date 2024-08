Clarobscurs a la japonesa

Fer estada 15 dies en un país tan gran com el Japó dona just per veure les atraccions turístiques més importants de cada ciutat i per fer alguna petita excursió al marge de les típiques que apareixen en les guies de viatge. Generalment, el que veiem dels països que visitem és el que ens volen mostrar; el més maco. No ens podem imaginar els problemes econòmics, polítics i socials d’un lloc només fent-hi turisme durant dues setmanes. Però, de vegades, els elefants són tan grans dins les habitacions que, per molt que es vulguin ignorar, és impossible. El fet que a les andanes dels trens de les grans ciutats hi hagi tanques protectores de vidre perquè la gent no es tiri a les vies ja dona per fer una reflexió. En pobles o ciutats més petites que no compten amb aquesta infraestructura, hi ha un botó vermell que has de prémer si veus a algú «amb comportaments sospitosos». Segons dades oficials, el 2021 cada dia es van suïcidar 56 persones al Japó, tot i aquestes mesures de protecció. Potser calen més que tanques perquè la gent no decideixi posar fi a tot. Si d’una cosa te n’adones només trepitjar Tòquio és que és la ciutat dels contrastos. En tot. La pulcritud i el respecte que es mostren durant les hores de llum natural tenen poc a veure amb la imatge dels joves alcoholitzats pel carrer deixant rastres de vòmits i deixalles que, l’endemà, desapareixen com si mai no haguessin existit. Són eficients, sobretot per amagar el que no va bé. La moda de la capital del Japó també és un fenomen digne d’estudi, des de les mànigues i mitges que es posen perquè no els toqui el sol fins a les noies vestides com nines, el que es coneix com a Moda Lolita, fent publicitat de bars i discoteques de la zona. Per necessitats biològiques, vaig haver d’entrar en un cafè on les cambreres anaven vestides de serventes i, mentre els companys eren al lavabo, vaig viure una mena de retrocés en el temps. Em vaig veure envoltada de noies molt joves vestides com nenes petites servint a homes molt grans mentre bevia un te.

Una de les coses que va molt bé per als turistes, imagino que per als locals també, són els convinies, botigues de queviures obertes les 24 hores del dia. A banda del que seria habitual en aquesta mena d’establiments, com menjar, beguda i productes higiènics bàsics, al Japó també hi tenen coses d’allò més curioses. Una de les que més em va cridar l’atenció van ser unes camises blanques envasades. Un japonès en pot necessitar una en qualsevol moment, suposo.