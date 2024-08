Una columna irrellevant

Avui és un dels dies de l’any, final d’un pont i al bell mig de les vacances de bona part del personal, en els que la gent llegeix menys els diaris. Qualsevol cosa que es pugui escriure, exceptuant el caos meteorològic que ha fotut enlaire les vacancetes de la tribu a ses illes, pot caure en la més cruel intranscendència; per això avui és el dia de la irrellevància, com per exemple la de la influència política del nostre territori en les grans decisions de país.

Un article d’aquest diari ens explicava que el Bages només ha aportat un 1,5% dels consellers de la Generalitat democràtica; l’Honorable Laura Vilagrà que va arribar a la vicepresidència en aquesta darrera legislatura, l’Honorable Josep Huguet que va ocupar dues carteres -tres anys com a titular de Comerç, Turisme i Consum, i quatre a Innovació, Universitats i Empresa-, i l’Honorable Jordi Valls «el breu» que va passar sis mesos al capdavant de Treball i Indústria; més fotut ho han tingut el Berguedà, el Solsonès el Moianès i el Lluçanès que no n’han col·locat ni un.

Cert que no es tracta d’un tema de quantitat sinó de qualitat, que cal reconèixer l’honestedat amb els seus principis polítics perquè mai han fet un Sàmper o un Espadaler, però és que sense dubtar de la vàlua; la prova és que Vilagrà i Huguet són peces claus en la història i ella sobretot en l’esdevenir d’ERC, mentre que en Valls després d’un impecable CV a l’empresa publica i privada ocupa una de les cadires més importants de Catalunya com la d’Economia i Hisenda a l’Ajuntament de Barcelona; el seu pas pel govern no ha aportat res notable en la solució dels grans problemes de la Catalunya Central.

Però aquesta irrellevància que es transforma en intranscendència pels nostres interessos també l’hem vista en parlamentaris, diputats al Congrés, empreses i empresaris de renom internacional, o persones que són a la cúpula de grans entitats bancàries; és com si Manresa i el Bages fossin una etapa de pas sense la capacitat d’arrelar en la trajectòria de la seva gent, de crear uns vincles de fidelitat o si voleu només de senzilla gratitud, que fa que aquesta bona gentola oblidi als pobres -parlo amb termes geogràfics i econòmics-, deixant-nos amb un poder d’influència i presencia tan efímers com la tornada del president Puigdemont a Catalunya.

Potser l’explicació és només una barreja d’absència d’emocions i pèrdua d’interès per deixadesa; el doctor en Economia Jordi Franch, professor d’ADE de la UVic-UCC i músic, de qui em confesso seguidor incondicional de les seves opinions i articles publicats en diaris i xarxes socials, té una teoria que anomena «la Catalunya del Dònut» que es podria resumir en què al centre no hi ha res, tret de la irrellevància. Li compro.