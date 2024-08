Consellers del Poder Judicial a pa i aigua

Després que ens avorrissin fins la nàusea amb la renovació del Consell General del Poder Judicial, ara els nous consellers semblen disposats a encallar-se en l’elecció del president de l’organisme. Com que burla sobre burla seria burla al quadrat, és necessari adoptar mesures perquè posin fil a l’agulla, i el desllorigador el podem trobar en la història de l’Església Catòlica, que per alguna cosa és «mater et magistra». L’episodi que ens pot il·luminar va succeir a la ciutat italiana de Viterbo, vuitanta quilòmetres al nord de Roma, on encara es conserva el «palau del papa», residència episcopal que Alexandre IV va convertir en seu papal el 1257 perquè a Roma no se sentia segur. Allà va morir, el 1268, el papa Climent IV, i allà va celebrar-se el conclave per elegir el seu successor. Un conclave molt especial, perquè amb prop de tres anys va ser el més llarg de la història. La pugna insuperable entre francesos i italians provocaven que totes les reunions acabessin sense acord. Quan la gent de la ciutat es va afartar de mantenir aquells prínceps incapaços, les autoritats locals van donar un cop de puny a la taula. Van agafar els cardenals, que fins llavors es reunien a la catedral i en acabat tornaven a les seves residències, i els van tancar al palau amb l’advertiment que no en sortirien fins que no enllestissin la feina. Per ajudar-los a reflexionar, els van reduir els aliments. I com que no avançaven, es diu que van desmuntar la teulada «perquè l’Esperit Sant no trobi obstacles». Quan finalment es van posar d’acord, el nou papa, Gregori X, va promoure unes normes draconianes perquè no es repetís l’escàndol: en els futurs conclaves els cardenals es tancarien des del primer dia, a partir del tercer només tindrien un àpat per jornada, i a partir del vuitè passarien amb pa i aigua. La recepta gregoriana es podria provar amb els vint consellers del Poder Judicial que no semblen tenir pressa per triar el seu president.