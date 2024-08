Ercros ha de complir amb Cardona

A final del 2017, Ercros va deixar d’explotar la sal del que es coneix com el runam vell de Cardona. Un dels dos antics dipòsits salins que havien quedat a la vila com a negativa ‘herència’ de les dècades precedents d’extracció i producció de potassa del subsòl del municipi. Nou anys abans (el 1998), l’empresa havia assolit un acord amb l’Ajuntament, traduït en un conveni entre les dues parts, pel qual el consistori cedia a Ercros els drets d’explotació del dipòsit, de manera que aquesta en treia el benefici d’una sal que utilitzava per a les seves plantes de producció de clor, alhora que amb aquesta activitat adquiria el compromís de retirar (eliminar) aquest runam. Quan, ara fa 7 anys, la companyia va considerar que aquesta explotació no li era rendible (motivat per un canvi normatiu de la Unió Europea), va optar per l’abandonament de l’activitat i dels compromisos. Generalitat i Ajuntament li reclamen un pla de restauració que estigui a l’altura del que era l’objectiu final. Però fins ara només han obtingut com a resposta propostes tèbies i silencis. No és just per Cardona. Com deia el seu alcalde, durant dècades l’empresa ha estat explotant i traient riquesa de Cardona, i generant també inconvenients. Cal exigir-li una restitució del segle XXI. Perquè, com també deia el batlle, «Cardona i Ercros es mereixen acabar bé».