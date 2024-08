Illa no necessita cent dies per demostrar res

Cent dies de gràcia per a fer què? No sembla que el PSC necessiti res més del que li han regalat per a consolidar el seu poder a les principals institucions del país. I és difícil que el president Illa es torni líder carismàtic al cap de cent dies o vuit anys (el temps que s’hi estarà acomodant) per començar a buscar-li un relleu. Confesso que quan van imposar Montilla per substituir Maragall, vaig ser un dels convençuts pel missatge que per presidir la Generalitat no calia tenir el carisma dels presidents Pujol o Maragall. Pragmatisme, rigor i poques paraules serien suficients per dirigir el país, deien. Els fets, però, van desmentir els profetes i van enviar els socialistes a fer la travessa del desert, on hi han romàs perduts, confusos fins que un guia espavilat (Sánchez) els va assenyalar el camí i els companys de caravana que els calien per tornar a l’oasi de la comunitat autònoma on tothom poua per anar tirant, com evidencien les balances fiscals. Al president Illa no li calen cent dies, doncs, per demostrar res que no se sàpiga a l’avançada. Qui sí que els necessita és el moviment independentista que ara mastega sorra i no veu clar cap on tirar enmig de la ventada que el paralitza. Gairebé cent dies són els que tindrà el president Puigdemont per preparar una proposta engrescadora al congrés de Junts que estratègicament han avançat al 30 d’octubre, un mes abans del que celebrarà Esquerra per definir el seu futur. Puigdemont deu ser actualment el personatge més visible per liderar l’independentisme desorientat, però sembla clar que si pretén dirigir-lo és imprescindible que, primer, esbandeixi les discrepàncies i contradiccions internes de Junts (el partit que aparentment li dona suport), i que després sàpiga transmetre un missatge engrescador per a aquell milió de votants orfes d’opció política en qui confiar. Deuen tenir raó aquells que reclamen com a prioritari aconseguir la independència comptant amb tothom, tothom qui l’anhela. Que l’objectiu no necessita distingir inicialment independentistes de dretes, de centre, o d’esquerres, perquè l’important és recuperar la majoria parlamentària que legitimi la declaració d’independència, i implementar-la amb fermesa, comptant amb el suport decidit d’una població conscient del que s’hi juga. Ja vindrà després, escollir el color polític que hagi de governar el nou estat, defensen els convençuts. Creuen que, contràriament al que pregonen els interessats a donar per captiu i reduït l’independentisme, hi ha indicis que els cent dies de gràcia es poden convertir en el període de reformulació del panorama polític català i espanyol, depenent de les gònades del socialisme patrioter, de la clarividència de Junts, i de la catarsi d’Esquerra. Apassionant.