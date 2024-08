Quatre parells de mitjons d’aquests curts que porto ara que em cobreixen el peu sense pujar pel canal, 4 parells de calçotets, slips o digues-li com vulguin. Que no en faltin de calçotets quan marxes de casa. Polos, jo gasto «polos» perquè les samarretes no em queden bé i només me les poso, de vegades, per feinejar per casa. En trio 3, els que m’agraden i va, sí, com que marxo, agafo 3 samarretes que tinc que m’estimo. Sobretot una que em vaig fer fer que diu «ens veiem pels puestus» i trobo que lliga amb el moment. 3 camises. Soc de dur camisa jo, i sempre de màniga llarga. No suporto la idea de veure’m dins d’una camisa amb les mànigues retallades. Per mi no és una camisa, però per gustos els de cadascú. Però ara estem parlant de mi i de la meva maleta. Si sopo fora m’agrada dur camisa. I pantalons llargs. Sempre hi ha un dia que et poses pantalons llargs, n’agafo un i, si tinc espai, 2. I 3 de curts d’aquests que em poso ara per vacances quan no em veu ningú tot i que quan fas vacances és quan més et veuen. Ningú conegut, vull dir. I si em trobo algú conegut i de Manresa faig veure que no el veig. Quan duc pantalons curts no soc jo. I un necesser de viatge, petit i molt pràctic que vaig comprar fa 40 anys al Coronel Tapioca. Encara existeix el Coronel Tapioca? El meu necesser, sí. Qui m’ho havia de dir. I tot el que hi ha dins el necesser, mostres de «coses» que et regalen els hotels i que són minis i que van molt bé per viatjar. Abans prenia algun jersei ara ja no sé què fer. El «putu» canvi climàtic ens canvia tant els hàbits. Ai sí! Problemes de rics. I de calçat 2 parells. Els que duré posats i els de per si de cas. I unes xancletes per si platja. I unes de caminar per si muntanya. Les sabates sempre són un problema. Prenc un llibre. O dos. Sempre hi ha un llibre que torno sense haver llegit. Pot ser que el torni a prendre que aquest ja està avesat a viatjar. I sí, m’enduc l’iPad i segons les expectatives, el portàtil. Encara que sigui fora hauré de fer article mentre sigui fora. Però si duc portàtil és com si desconnectes menys. Ara em fa dubtar. Què més? Tinc un petit impermeable que es plega fins a l’infinit i que vaig comprar a Bangkok per menys de mig euro un dia que plovia. Sempre viatja amb mi. O jo amb ell, no ho tinc clar, ara. I medicaments. Els meus. Imprescindible dur-los sempre, m’indiquen que he arribat als 60 viu i que millor que no me’ls deixi a casa si vull seguir en ratxa. I un petit kit d’olis per compartir amb la parella en alguns moments – que els trobarem – per pujar al setè cel. I les ulleres de sol, i les de llegir, i les de prop. I la cartera, i el rellotge i la Visa. Sobretot la Visa. Crec que ja ho tinc tot. I ara, tanco la maleta. Fet, tancada, No hi sobre res i si falta alguna cosa ja ens buscarem la vida. I ara, al que anàvem: On anem? Ospa, això encara no hem decidit. Mentre ho rumien, vigilin-me la maleta. Gràcies.