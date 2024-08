La Masia sempre és la solució

Els futbolistes de la Masia no haurien de ser mai l’últim recurs del FC Barcelona, sinó sempre la primera opció. De fet, fitxar jugadors de fora hauria de ser una excepció. I, no obstant això, sembla que sigui ben bé al revés.

En les últimes temporades, tant Ronald Koeman com Xavi Hernàndez, van incorporar nombrosos jugadors formats al planter. La majoria, s’hi han consolidat. Alguns com Pedri, Lamine Yamal o Fermín, han tingut una projecció rapidíssima que els ha dut de jugar a les categories inferiors a, gairebé sense passar per l’equip filial, a consolidar-e a la selecció espanyola i proclamar-se campions de l’Eurocopa i dels Jocs Olímpics.

Aquest èxit es deu al seu talent, esclar, però també a la confiança que els seus tècnics els han donat. La pregunta és: quants jugadors com ells no es deu haver perdut el FC Barcelona perquè abans s’ha preferit dur-ne un de fora pel qual s’ha pagat una milionada en el traspàs (i en les comissions)?

Hi ha la creença que la fornada que ara ha sorgit s’ha beneficiat de la situació econòmica desesperada que viu el club, malgrat que no frena a l’actual directiva a gastar-se, tot just fa mig any, uns milions que no té en un jugador com Vitor Roque, que ara malden per treure’s de sobre.

Costa molt d’entendre, si és que hi ha alguna explicació raonable. Perquè la història del cub és ben clara: les èpoques daurades s’han fonamentat en els jugadors (i els tècnics) formats a la Masia. Aquesta és una dada indiscutible.

Per això, més que la victòria de dissabte a Mestalla, el més positiu va ser comprovar com el nou tècnic Hansi Flick no es feia enrere i donava continuïtat als joves que s’havia endut als Estats Units.