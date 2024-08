Un Bilbao modern

Bilbao ha canviat radicalment al segle XXI. Des del funicular d’Artxanda es veu l’estructura que segueix la vall del Nerbion, amb magnífiques vistes i grans jardins. A la meitat del Campo Volantín hi ha el pont Zubizuri, passarel·la de Santiago Calatrava. Al final, el palau d’Olabarría, els ponts de la Salve i Deusto, amb les universitats, la Literària, la Comercial, el Museu Guggenheim i la torre Iberdrola. Malauradament, el Museu de Belles Arts estava en obres d’ampliació. Entre els dos museus hi ha el parc més gran, de Doña Casilda de Iturriza, viuda del fundador del Banc de Bilbao. L’església de Begoña, patrona de Bizkaia, per dins és d’un gòtic flamíger d’influència europea. La nau central no és gaire més gran que les dues laterals, observa el professor Francesc Gasol. La façana exterior renaixentista de la basílica mostra els cassetons. A l’interior disposa d’obres originals del XVIII i XIX, algun de l’escola sevillana i relíquies. L’avinguda de Zumalacárregui arriba al centre, darrera l’Ajuntament. Baixant a peu fins l’Arenal, es passa pel parc Etxebarria, antiga fàbrica metal·lúrgica, que conserva una xemeneia, record del passat industrial. A l’antic meandre d’Arenal s’observa el pont, l’estació modernista La Naja, el Teatre Arriaga, la plaça Sant Nicolás, amb l’església barroca i el primer edifici del Banc de Bilbao. Al passeig, grans edificis modernistes com el Palau Gómez de la Torre. Dues de les institucions emblemàtiques són la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País i la Reial Acadèmia de la Llengua Basca, situada a la plaça Nova, prop de la d’Unamuno. Dins del barri d’Abando, al primer eixample, es passa per la plaça Circular amb el cafè La Granja, l’estàtua al fundador Diego López de Haro, la parròquia del segle XVI, els pintxos del cafè Iruña i els jardins d’Albia, amb l’estàtua d’Antonio Trueba. De la plaça Circular neix la Gran Via, carrer comercial per excel·lència, de tradició financera amb la seu del Banc de Bilbao, el palau de la Diputació Foral i l’edifici Sota. A la plaça Elíptica o Moyua hi ha l’hotel Carlton, el palau Chavarri (fundador dels Alts Forns), seu de la subdelegació del govern. Al final, el monument al Sagrat Cor, els Palaus de Congressos i de Música d’Euskalduna.

A l’altra punta, hi havia l’ermita de Sant Mamés, considerada erròniament la catedral. Per això, de l’estadi se’n diu la catedral. Durant segles s’hi van celebrar aplecs fins al XVIII, en què van construir l’església de la Misericòrdia, ara un centre de serveis amb jardí públic. Al costat, l’estadi vell de Sant Mamés i ben a prop, l’any 2013 s’inaugurava el nou. Coquetó, té un museu, amb els trofeus guanyats i fotos dels jugadors il·lustres del club. El sant originari de l’Àsia Menor, el van portar a un amfiteatre perquè el devoressin els lleons, però els va domesticar. Aquesta tradició cristiana ha donat peu a què els lleons siguin un altre referent del club. De retorn al barri antic, del carrer Correu s’arriba a la catedral de Santiago, de planta de creu llatina; a prop hi ha l’església barroca de los Santos Juanes. Tot seguit, els set carrers medievals de comerç tradicional. Després trobem el mercat de la Ribera, el pont i l’església de Sant Anton, més ampla que llarga, que també formen part de l’escut de l’Athletic. Al número 10 del carrer Santa Maria va néixer el primer Pitxitxi, Rafael Moreno. Amb el metro dissenyat per Norman Foster, amb les entrades anomenades fosteritos, s’arriba fins al pont colgant de Biscaia, prop d’on hi ha els Alts forns. Un elevador trasllada persones i mercaderies a l’altre cantó de la ria: passem d’Areeta a Portugalete i seguim fins a Santurtzi.