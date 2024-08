Bons hospitals petits com el de Berga

L’Hospital Sant Bernabé de Berga, ara Hospital de Berga malgrat les queixes dels partidaris de mantenir el nom històric, està vivint una transformació que era difícil d’imaginar el 2020, quan la Generalitat es va fer càrrec d’un equipament que, fins llavors, era de titularitat municipal. Berga va tenir hospital perquè un govern presidit per Jaume Farguell va posar-s’ho entre cella i cella, i aquell agosarament va donar un resultat del qual la ciutat i la comarca han gaudit durant molts anys. Però alhora, aquell pas endavant va suposar passes enrere quan el sistema de salut de la Generalitat va anar tirant endavant mentre els serveis que depenien d’altres institucions anaven quedant-se enrere. En certa manera, la Generalitat està posant al dia ara tot el que no hi ha fet durant els darrers anys. La bona notícia és que ho està fent a un bon ritme, i el 2026 la renovació haurà estat profunda i, a més, visible. Altra cosa és que el model assistencial haurà d’anar evolucinant per resoldre el problema de la falta de professionals disposats a anar a treballar fora de l’àrea metropolitana. Però disposar d’uns bons equipaments és una primera condició per a qualsevol model que s’apliqui. I aquesta reflexió val també per al Centre Sanitari del Solsonès, que ara està rebent una inversió per millorar radiologia. Un bon pas; en calen molts més.