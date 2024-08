Ciutat ponent

Una característica definitòria d’Europa és la consolidació del paisatge i de la composició territorial. Arreu del planeta les grans extensions poc habitades i gairebé verges comencen a escassejar, però aquí fa segles que això passa, mentre que als altres quatre continents aquest és un fenomen relativament nou. A Europa, els eixos de comunicació, la distribució dels usos del sol o la ubicació de pobles i ciutats evoluciona, naturalment, però ho fa de forma lenta i progressiva a partir de realitats iniciades fa 2000 anys. Amb excepcions puntuals, a l’Àsia, a Amèrica, a l’Àfrica o a Oceania, en canvi, tot és molt més recent i tot està molt més obert. Per això en aquests continents és relativament normal crear ciutats del no-res, a partir d’una necessitat econòmica o política. El cas més conegut és Brasília, construïda a la segona meitat del segle XX, però només a la federació russa s’han construït una desena de ciutats els darrers trenta anys, a la Xina Shenzhen (iniciada l’any 1976) compta ja amb 17,6 milions d’habitants i a Aràbia Saudita estan construint una gran ciutat lineal que preveuen inaugurar l’any 2030.

A la Gran Bretanya, que en això també són diferents, al llarg del segle XX van crear també petites ciutats de nova planta, ben connectades amb els grans centres econòmics i amb funcions bàsicament residencials; i ara, amb l’increment de població, sembla que s’ho tornen a plantejar.

I aquí? Tindria sentit una nova ciutat per la Catalunya del segle XXI? Aniria contra la nostra concepció de país arrelat al passat, però contribuiria a solucionar problemes clarament identificats com la saturació de la regió metropolitana, la manca d’habitatge i el desequilibri territorial. A més, seria l’oportunitat per construir una ciutat energèticament autosuficient, amb un ús molt més eficient de l’aigua, amb una organització de l’espai que fes innecessari el cotxe privat i amb una composició social representativa de la realitat del país. Això darrer seria, probablement, el més difícil d’aconseguir.

On? Tenint en compte comunicacions, densitats i orografia, la ubicació possible sembla evident: en algun lloc de ponent, preferiblement a tocar de la línia de tren d’alta velocitat, entre les Borges Blanques i l’Espluga de Francolí, o més al Nord, entre Tàrrega i Ponts, si es millorés molt la línia de tren Lleida-Manresa-Barcelona. Es perdria terreny agrícola i forestal, certament, però també se’n perd si continuem construint als Vallesos, al Maresme o al Baix Llobregat. I tampoc estem parlant en termes xinesos, sinó d’una ciutat amb un horitzó màxim de 200.000. Per fer-ho viable, a part de l’inevitable polígon industrial, caldria comptar també amb equipaments públics tractors, com el departament d’agricultura o alguna agència europea, si sonés la flauta.

Direu que soc un flipat. I tindreu raó. Però ara que toca fer la revisió del Pla territorial de la Generalitat, algú podria crear un petit, però valent grup de treball perquè en redactés un informe de pros i contres.