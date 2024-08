Com més gran el diari, més gran la pífia

Una de les espifiades més famoses de la història del periodisme és el titular de portada del Chicago Tribune de l’endemà de les eleccions presidencials de 1948: «Dewey defeats Truman». El diari, molt partidari de Dewey, va treure conclusions abans que el recompte estigués prou avançat. La foto del guanyador, Truman, exhibint la portada catastròfica amb un somriure d’orella a orella ha esdevingut una lliçó per a tots els periodistes del món. Amb les enquestes en contra, Truman es va imposar gràcies a uns milers de vots a Ohio, Illinois i California, on va vèncer per menys de l’1%. Segurament, un resultat així decidirà les eleccions del novembre que ve, i aquesta vegada Kamala Harris podria ser la vencedora que va començar amb les enquestes en contra. A més, resulta que, a ella, allò de Truman ja li ha passat.

El 2010, sent fiscal en cap de San Francisco, aspirava a esdevenir fiscal general de Califòrnia i va aconseguir arribar a la pugna final amb el guanyador de les tres eleccions anteriors, el republicà Steve Cooley. En un debat de campanya que gairebé no va tenir cobertura Cooley va admetre que, si guanyava, cobraria el seu sou i una pensió, les dues coses, i ho va justificar dient amb to arrogant que hi tenia dret i que el sou de fiscal general, de 150.000 dòlars, era massa baix. Els gestors de campanya de Harris van agafar el vídeo de la declaració del rival i el van fer circular. Allò li va donar un impuls de darrera hora que li va proporcionar una victòria ajustadíssima. Tant, que l’endemà al matí, el San Francisco Chronicle, un altre membre de l’aristocràcia periodística americana, va titular «Cooley beats Harris». El mateix Cooley s’havia declarat guanyador la nit de les eleccions. Però no. Va guanyar ella. I així va començar aquesta carrera política que ara acaba de fer un tomb i està agafant una empenta d’últim minut. Si us agraden els presagis, aquí en teniu un.