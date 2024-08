Com vols el no, de paraula o amb clatellot?

Com que no s’aconseguia millorar el finançament de la Generalitat pel sistema de parlar-ne amb Madrid, el catalanisme va fer el pas a l’independentisme, convençut que el cost de l’aventura no superaria el que se’n va pel xuclador del règim comú.

Però l’experiment no va passar de la potència a l’acte perquè a l’Estat li sobraven mecanismes de neutralització. Per això al cap de set anys, quan la clatellada ja ha estat parcialment digerida, s’intenta novament resoldre les mancances financeres parlant-ne amb Madrid, aquesta vegada amb una proposta de concert fiscal que no es diu així i que no elimina el drenatge de recursos, però aspira a controlar-lo millor.

Tornem a ser en un punt semblant al de fa dues dècades, quan la reforma de l’Estatut aprovada al Parlament va posar en negre sobre blanc el principi d’ordinalitat, un manament que mai no s’ha fet efectiu. Truquem a la porta de l’Estat com hi va trucar Artur Mas quan va anar a veure Mariano Rajoy amb una proposta de pacte fiscal semblant al concert solidari. La diferència és que ara a un costat i l’altre hi ha el mateix partit i el president espanyol no la tancarà la porta als nassos del català com aquella vegada, però es tracta d’un partit sense majoria absoluta ni allà ni aquí, i tot el que es pacti haurà de ser acceptat per un Congrés dels Diputats extremadament fragmentat –i pels barons territorials de la cort sanchista, que no seran un problema menor. Les cessions en la negociació, al seu torn, crearan tibantors dins la coalició catalana.

De tot això se’n dedueix que no falten motius per témer un descarrilament, o potser un aparcament del tren en via morta tot esperant que canviïn les majories espanyoles. En aquest cas l’independentisme, liderat més clarament per Junts, podrà exclamar-se que amb Espanya no hi ha res a fer i que cal «plantar cara». Amb un nou procés cap a la independència? Què els fa pensar que aquesta vegada se’n sortiran?